Mnangagwa security beefed up

by Staff Reporter

The Zimbabwe Republic Police (ZRP) Guruve district has put a strong force ahead of President Emmerson Mnangagwa's visit to Siyalima Farm in Guruve South tomorrow.An insider told Bulawayo24.com that the police have put on standby 152 police officers to tighten Mnangagwa's security as he tours a 50 hectare irrigation scheme, orchard and fishery at the venue."We are trying to bring back the lost confidence by the government and the general public as police hence there is a strong 152 member squad to beef the president's security," revealed the source.Apparently, Mnangagwa has confidence in the army than the police since the army took over and ushered a new dispensation under the theme "Operation Restore Legacy".The police's wings are still clipped as shown on roadblocks where police officers no longer carry ticket books.Meanwhile, Government institutions in Guruve were busy renovating dilapidated infrastructure chief among them the DA complex where they put a security fence.===FROM : DISPOL GURUVETO : PROPOL MASH CENTRALRDO : OPS /18 DATED 05/02/18SUBJECT: DEPLOYMENT PLAN: VISIT BY HIS EXCELLENCY CDE E.D MNANGAGWA AT SIYALIMA FARM: 07 FEBRUARY 2018 STOP