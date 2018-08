Zanu-PF still in the lead, wins 110 seats out of 153 announced

News / National

by Staff Reporter

The Zimbabwe Electoral Commission (ZEC) has announced a further 50 National Assembly results, bringing the total so far to 153.Of the 153 Zanu PF has won 110 seats while the MDC Alliance got 41 seats, the National Patriotic Front (NPF) has one seat, with independent candidate Temba Mliswa claiming a seat in Norton.The electoral body's first batch of results saw Zanu PF winning in Hwedza South [Tinoda Machakaire], Masvingo South [Cloudious Maronge], Masvingo West [Chadzamira Ezra], Chiredzi East [Denford Masiya], Marondera West [Mukunyaidze Sipiwe Elizabeth], and Mudzi North [Milton Kachepa], while Gwanda Central went to MDC Alliance's Dube Patrick.The second batch of results saw Masango Matambanadzo causing an upset in Kwekwe Central by beating Zanu PF's Kandros Mugabe and MDC Alliance's Blessing Chebundo.Other constituencies won by Zanu PF are:The other 40 constituencies won by MDC Alliance so far are; Chipinge West [Sibonile Nyamudeza], Chipinge East [Mathius Mlambo], Kadoma Central [Chinyanganya Muchineripi], Mutare Central [Innocent Gonese], Chinhoyi [Peter Mataruse], Marondera Central [Caston Matewu], Hwange East [Tose Sansole], Hwange West [Godfrey Dube], Makokoba [James Sithole], Emakhandeni/Entumbane [Dingilizwe Tshuma], Imbizo [Settlement Chikwinya], Pumula [Sichelesile Mahlangu], Magwegwe [Anele Ndebele], Southerton [Peter Moyo], Kuwadzana West [Mushayi Miriam], Kuwadzana East [Chalton Hwende], Glen View North [Kennedy Dinar], Sunningdale [Winnie Kankuni], Bulawayo East [Ilos Nyoni], Mt Pleasant [Samuel Banda], Bulawayo Central [Watson Nicola Jane], Lobengula [Gift Banda], Mabvuku/Tafara [James Maridadi], Highfield East [Erick Murai], Phelandaba/Mpopoma [Charles Moyo], Highfield West [Happymore Chidziva], Dzivarasekwa [Edwin Mushoriwa], Gwanda Central [Patrick Dube], Goromonzi South [Rueben Chikudo], Chitungwiza South [Maxwell Mavhunga], Zengeza West [Job Sikhala], St Mary's [Unganai Tarusenga], Zengeza East [Goodrich Chimbaira], Nketa [Phelela Masuku], Binga North [Dubeko Sibanda], Luveve [Stella Ndlovu], Chitungwiza North [Godfrey Sithole], Makoni Central [David Tekeshe], Dangamvura/Chikanga [Chapfiwa Mutseyami], Gweru Urban [Brian Dube] and Masvingo Urban [Jacob Nyokanhete].Collation of results is underway and ZEC Chairperson, Justice Priscilla Chigumba said they will be announcing the results as they come.More to follow: