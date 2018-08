BREAKING: Mnangagwa's Zanu-PF extends lead

News / National

by Staff reporter

The ruling Zanu-PF has extended the lead in early returns. Zimbabweans went to the polls on July 30 in historic elections which take place nine months after the fall of Robert Mugabe.Below are the duly elected members of the National Assembly announced by the Zimbabwe Electoral Commission so far.Chiredzi South-Killion Gwanetsa-Zanu-PFChiredzi West-Augustine Musikavanhu-Zanu-PFChipinge West-Nyamudeza Sibongile-MDC AllianceChipinge East-Mlambo Mathias-MDC AllianceGutu South-Togarepi Pupurai-Zanu-PFKadoma Central-Muchineripi Chinyanganya-MDC AllianceMutare Central-Gonese Innocent-MDC AllianceChinhoyi-Mataruse Peter-MDC AllianceMutare North-Madiro Michael-Zanu-PFMuzarabani South-Saizi Tapera-Zanu-PFMurewa North-Garwe Daniel-Zanu-PFBuhera West-Dzuma Soul-Zanu-PFChipinge Central-Machingura Raymore-Zanu-PFMhondoro-Mubaira-Kapuya Freddy-Zanu-PFUmguza-Moyo Richard-Zanu-PFMberengwa South-Mpofu Alum-Zanu-PFUzumba-Mudarikwa Simbaneuta-Zanu-PFKwekwe Central-Matambanadzo Masango-NPFMberengwa West-Gumbo Joram-Zanu-PFShurugwi North-Nyathi Ronald-Zanu-PFMberengwa North-Zhou Tafanana-Zanu-PFZvishavane-Ngezi-Mawite Dumezweni-Zanu-PFZvishavane-Runde-Mpame Cuthbert-Zanu-PFMarondera Central-Matewu Caston-MDC AllianceMutoko East-Musiyiwa Richard-Zanu-PFChikomba East-Kanhutu Nzenza-Zanu-PFMutoko North-Chinomona Mabel-Zanu-PFMarondera East-Chidakwa Patrick-Zanu-PFMutoko South-Shumbamhini Hebert-Zanu-PFMudzi West-Mudyiwa Magna-Zanu-PFChikomba West-Mangwiro Johnsen-Zanu-PFMurewa West-Sewera Jonah-Zanu-PFHwange East-Sansole Tose-MDC AllianceHwange West-Dube Godfrey-MDC AllianceInsiza South-Sithole Spare-Zanu-PFLupane West-Khumalo Martin-Zanu-PFGwanda South-Ncube Abedinico-Zanu-PFNkayi South-Mathe Stars-Zanu-PFMakokoba-Sithole James-MDC AllianceEmakhandeni-Entumbane-Tshuma Dingilizwe-MDC AllianceChiredzi North-Baila Royi-Zanu-PFMarondera West-Inviolata Makunyaidze-Zanu-PFMudzi North-Newton Kachepa-Zanu-PFMasvingo South-Claudios Maronge-Zanu-PFGwanda Central-Dube Patrick-MDC AllianceMasvingo West-Chadzira Ezra-Zanu-PFHwedza South-Machakarika Tinoda-Zanu-PFChiredzi East-Masiya Denford-Zanu-PFPumula-Mahlangu Sichelesile-MDC AllianceMt Darwin North-Muponora Noveti-Zanu-PFMberengwa East-Raidza Marko-Zanu-PFBindura North-Musanhi Kenneth-Zanu-PFBindura South-Matangira Toendepi-Zanu-PFGokwe Central-Matemadanda Victor-Zanu-PFMt Darwin East-Marikisi Norman-Zanu-PFMt Darwin South-Kabozo Stephen-Zanu-PFBeitbridge East-Nguluvhe Albert-Zanu-PFMbizo-Chikwinya Settlement-MDC AllianceChikomba Central-Mhona Felix-Zanu-PFSanyati-Kambamura Polite-Zanu-PFBuhera South-Chinotimba Joseph-Zanu-PFChimanimani East-Sacco Joshua-Zanu-PFMudzi South-Samukange Jonathan-Zanu-PFShurugwi South-Mkaratigwa Edmond-Zanu-PFZvimba West-Ziyambi Ziyambi-Zanu-PFChimanimani West-Matsikenyere Nokuthula-Zanu-PFMt Darwin West-Seremwe Bannwell-Zanu-PFGuruve North-Dzepasi Girovah-Zanu-PFMusikavanhu-Murire Joshua-Zanu-PFMazowe West-Kazembe Kazembe-Zanu-PFMazowe South-Chasi Fortune-Zanu-PFChipinge South-Porusingazi Enock-Zanu-PFHurungwe Central-Ndiweni Dought-Zanu-PFZvimba South-Chiyangwa Phillip-Zanu-PFMhangura-Masango Chinhamo-Zanu-PFMuzarabani North-Zhemu Soda-Zanu-PFRushinga-Nyabani Tendai-Zanu-PFGoromonzi North-Bvute Ozias-Zanu-PFWedza North-Musabayana David-Zanu-PFMagunje-Kashiri Cecil-Zanu-PFNkayi North-Nyoni Sithembiso-Zanu-PFChegutu West-Nduna Dexter-Zanu-PFZvimba North-Chombo Marian-Zanu-PFZvimba East-Tungamirai Tawanda-Zanu-PFMazowe North-Mugweni Campion-Zanu-PFPelandaba-Mpopoma-Moyo Charles-MDC AllianceSunningdale-Kankuni Winnie-MDC AllianceBulawayo East-Nyoni Ilos-MDC AllianceMt Pleasant-Banda Samuel-MDC AllianceMagwegwe-Ndebele Anele-MDC AllianceSoutherton-Moyo Peter-MDC AllianceGlen View North-Dinar Kennedy-MDC AllianceKuwadzana West-Mushayi Mirriam-MDC AllianceBulawayo Central-Watson Nicola Jane-MDC AllianceLobengula-Banda Gift-MDC AllianceMabvuku-Tafara-Chidakwa James-MDC AlianceKuwadzana East-Hwende Chalton-MDC AllianceHighfield East-Murai Erick-MDC AllianceHighfield West-Chidziva Happymore-MDC AllianceDzivarasekwa-Mushoriwa Edwin-MDC AllianceSeke-Kashambe Munyaradzi-Zanu-PFChakari-Nkani Andrew-Zanu-PF