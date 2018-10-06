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List of Zimbabwe police officers being transferred
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FROM COMPOL [HRA]
TO ALL STNS CLASS ‘A'
RDO TM 375/18 DD 11/10/18
'IMMEDIATE'
SUBJECT: TRANSFERS: OFFICERS AND MEMBERS: NATIONAL TRAFFIC RESTRUCTURING CMM DUB CMM CID AND SUPPORT UNIT STOP
THE FOLLOWING TRANSFERS HAVE BEEN APPROVED AND SHOULD BE IMPLEMENTED IMMEDIATELY STOP
PGHQ
SENIOR OFFICERS
1. C/SUPT BIZEKI S. FROM NATIONAL TRAFFIC PHQ TO PGHQ AS STAFF OFFICER [ADMINISTRATION]
2. C/SUPT NYAUMWE K. FROM NATIONAL TRAFFIC PHQ TO PGHQ OPERATIONS AS STAFF OFFICER NATIONAL HIGHWAY PATROL
3. SUPT CHIPANDA N. TO REMAIN PGHQ OPERATIONS AS SUPT NATIONAL HIGHWAY PATROL
4. SUPT MWATSIKESIMBE T. FROM CONSEC UNIT 7 TO PGHQ AS SUPT CONSEC UNIT 1
5. SUPT MAJOJO M. FROM PGHQ CRIME TO PGHQ OPERATIONS AS SUPT NATIONAL ANTI-STOCK THEFT UNIT
6. SUPT NDLOVU V. FROM NATIONAL TRAFFIC TO PGHQ NATIONAL CHAPLAINCY AS SUPT CHAPLAINCY
7. SUPT MAMBURE T. FROM NATIONAL ANTI-STOCK THEFT TO PGHQ CRIME AS SUPT CRIME
8. SUPT MARAMWIDZE C. FROM NATIONAL TRAFFIC PHQ TO POLICE STAFF COLLEGE AS HEAD TRAFFIC TRAINING SCHOOL
JUNIOR OFFICERS
9. 981376M C/INSP CHIFAMBA B. FROM NATIONAL TRAFFIC PHQ TO POLICE STAFF COLLEGE [TRAFFIC TRAINING SCHOOL] AS TRAINING SUPERVISOR
10. 040218P INSP RUDZIRWAYI D. FROM NATIONAL TRAFFIC PHQ TO POLICE STAFF COLLEGE [TRAFFIC TRAINING SCHOOL] AS TRAINER
11. 055935Y INSP ZINYUKU L FROM KADOMA TRAFFIC TO PGHQ PLANNING AND DEVELOPMENT AS A RESEARCHER
12. 044273X INSP KUZIPABADZA B FROM NATIONAL TRAFFIC PHQ TO POLICE STAFF COLLEGE [TRAFFIC TRAINING SCHOOL] AS TRAINER
13. 982880X INSP CHIRIMUUTA C FROM NATIONAL TRAFFIC PHQ TO POLICE STAFF COLLEGE [TRAFFIC TRAINING SCHOOL] AS TRAINER
ASSISTANT INSPECTORS AND BELOW
14. 050460X A/INSP NANGATIRA C FROM NATIONAL TRAFFIC PHQ TO POLICE STAFF COLLEGE [TRAFFIC TRAINING SCHOOL] AS TRAINER
15. 043500G A/INSP CHABATA M FROM NATIONAL TRAFFIC PHQ TO POLICE STAFF COLLEGE [TRAFFIC TRAINING SCHOOL] AS TRAINER
16. 047738W A/INSP MHANGAMI P FROM NATIONAL TRAFFIC PHQ TO POLICE STAFF COLLEGE [TRAFFIC TRAINING SCHOOL] AS TRAINER
17. 051934Z A/INSP DUMBA T FROM NATIONAL TRAFFIC PHQ TO POLICE STAFF COLLEGE [TRAFFIC TRAINING SCHOOL] AS TRAINER
18. 059960Y A/INSP TEMBO E FROM NATIONAL TRAFFIC PHQ TO POLICE STAFF COLLEGE [TRAFFIC TRAINING SCHOOL] AS TRAINER
19. 981698M A/INSP MADZIMA M FROM NATIONAL TRAFFIC PHQ TO POLICE STAFF COLLEGE [TRAFFIC TRAINING SCHOOL] AS TRAINER
20. 983460C SGT TONGOONA D FROM NATIONAL TRAFFIC PHQ TO POLICE STAFF COLLEGE [TRAFFIC TRAINING SCHOOL] AS TRAINER
21. 064853R SGT NGANDINI A FROM NATIONAL TRAFFIC PHQ TO POLICE STAFF COLLEGE [TRAFFIC TRAINING SCHOOL] AS TRAINER
22. 059952Q SGT MAWUYA C FROM NATIONAL TRAFFIC PHQ TO POLICE STAFF COLLEGE [TRAFFIC TRAINING SCHOOL] AS TRAINER
23. 987166F SGT MUGONI M FROM NATIONAL TRAFFIC PHQ TO POLICE STAFF COLLEGE [TRAFFIC TRAINING SCHOOL] AS TRAINER
24. 991627E SGT MAHUBABA T FROM NATIONAL TRAFFIC PHQ TO POLICE STAFF COLLEGE [TRAFFIC TRAINING SCHOOL] AS TRAINER
25. 071415Z CST MUTAKI P FROM NATIONAL TRAFFIC PHQ TO POLICE STAFF COLLEGE [TRAFFIC TRAINING SCHOOL] AS TRAINER
MANICALAND PROVINCE
SENIOR OFFICERS
26. SUPT NYATEKA P. FROM HARARE TRAFFIC TO MUTARE RURAL DHQ AS SUPT OPERATIONS
27. SUPT NYANHANDA D. FROM CONSEC UNIT 4 TO MANICALAND PHQ AS SUPT CONSEC UNIT 7
JUNIOR OFFICERS
28. 045995T C/INSP ZHANERO FROM MUTARE CENTRAL TO MANICALAND PHQ AS OIC OPERATIONS
29. 980406H C/INSP RUKUNDA FROM MANICALAND OPERATIONS TO MUTARE CENTRAL AS OIC
30. 981336T C/INSP MANGUNDU S FROM SAKUBVA TO RUSAPE URBAN AS OIC
31. 038815P C/INSP CHIMU FROM INYATHI TO SAKUBVA AS OIC
32. 050786S INSP GOVHA FROM CHIVI TO RUSAPE TRAFFIC AS OIC
33. 982661J INSP FANANIDZAI V. FROM MUTARE CENTRAL TRAFFIC TO MANICALAND PHQ OPERATIONS AS SECOND IN CHARGE
34. 044990D INSP MASAKA FROM ODZI TO NYAZURA AS OIC
35. 043115N INSP TEMBO TO REMAIN CHIKANGA AS OIC
36. 982607A INSP MACHUWAIRE FROM SAKUBVA TO MUTARE TRAFFIC AS OIC
37. 040944D INSP MUTANGA FROM CHIPINGE URBAN TO CHIPINGE TRAFFIC AS OIC
38. 041382E INSP KARUMBIDZA TO REMAIN CHIPINGE URBAN AS OIC CRIME
39. 041803M INSP MAPIDIGU FROM CHIPINGE TRAFFIC TO CHIPINGE URBAN AS OIC OPERATIONS
40. 981408 INSP NCUBE FROM MUTARE TRAFFIC TO SAKUBVA AS OIC OPERATIONS
41. 042913T INSP KAZINGE FROM MURAMBINDA TO RUSAPE CENTRAL AS OIC CRIME
42. 112614F INSP CHAMINUKA FROM BUCHWA TO DANGAMVURA AS OIC ADMINISTRATION
43. 045802K INSP MAWARE FROM RUSAPE TO MURAMBINDA AS OIC CRIME
44. 037180M INSP MASVONGO TO REMAIN NYANGA TRAFFIC AS OIC
45. 042806L INSP KADORO F FROM CHIREDZI TRAFFIC TO ODZI AS OIC
46. 050254Y INSP MUTEKWA M TO REMAIN CONSTRUCTION UNIT 07 [MANICALAND PROVINCE] AS SECOND IN CHARGE
47. 049580G INSP FANA T TO REMAIN CONSTRUCTION UNIT 07 [MANICALAND PROVINCE] AS HEAD PAINTING
ASSISTANT INSPECTORS AND BELOW
48. 042551A A/INSP KAMELA FROM MASVINGO TRAFIC TO ZRP CHIPINGE URBAN
49. 049017D A/INSP MPOFU FROM MASVINGO TRAFFIC TO ZRP RUSAPE URBAN
50. 051237R A/INSP MAPOLISA O. FROM ZVISHAVANE TRAFFIC TO ZRP CASHEL
51. 981600F A/INSP MBEREWERE F. FROM KWEKWE TRAFFIC TO ZRP CHIPINGE RURAL
52. 045045L A/INSP MUTEMA C. FROM GWERU TRAFFIC DHQ TO ZRP NYAMAROPA
53. 041008J A/INSP KAFILE T. FROM GURUVE TRAFFIC TO ZRP DOROWA
54. 052498M S/MJR MOYO B. FROM ZVISHAVANE TRAFFIC TO ZRP MAYO
55. 048532B SGT DUBE Z. FROM GURUVE TRAFFIC TO ZRP RUWANGWE
56. 982320R SGT MANGWANYA S. FROM MARONDERA CENTRAL TO BUHERA
57. 061486G SGT SHANJE R. FROM GWERU TRAFFIC TO ZRP MAYO
58. 054329S SGT MUCHERI R. FROM GWERU TRAFFIC TO ZRP MUZOKOMBA
59. 056270M SGT NDLOVU D. FROM ZRP JM NKOMO AIRPORT TO ZRP BUHERA
60. 053007Q SGT SADOMBA C. FROM BULAWAYO TRAFFIC WEST TO ZRP MAYO
61. 986040G SGT MADONDO M. FROM ZVISHAVANE TRAFFIC TO ZRP RUSAPE URBAN
62. 065965A SGT MAROPOTA B. FROM GWERU TRAFFIC TO ZRP MUZOKOMBA
63. 983854F SGT MANDEMA H. FROM MBEMBESI TRAFFIC TO ZRP PENHALONGA
64. 052824R SGT CHIKOMO F. FROM MUTARE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP MARANGE
65. 060080D SGT MHONDIWA S. FROM MWENEZI TO MURAMBINDA
66. 983193M SGT DUMBURA F. FROM MUTARE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP CHIPINGE RURAL
67. 985187E SGT GANDI M. FROM MUTARE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP RUSAPE URBAN
68. 051264W SGT PANGETI F. FROM MUTARE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP NYAMAROPA
69. 986669Q SGT ZVOMUYA C. FROM MUTARE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP CHIPINGE RURAL
70. 050807Z SGT CHIKARI FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP BUHERA
71. 983030K SGT MUDOMBOZI FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP MUZOKOMBA
72. 996422R CST MUKWESHA N. FROM CHITUNGWIZA TRAFFIC TO ZRP ODZI
73. 071469H CST KUREVA FROM HWANGE TRAFFIC TO ZRP MAYO
74. 068709H CST ZHOU FROM HWANGE TRAFFIC TO ZRP CASHEL
75. 077403H CST MUTSVETWA FROM HWANGE TRAFFIC TO ZRP CHIMANIMANI
76. 074886X CST MAKAZA T. FROM CHITUNGWIZA TRAFFIC TO ZRP MUTASA
77. 071697F CST MUDARIKI S. FROM CHITUNGWIZA TRAFFIC TO ZRP MUTARE CENTRAL
78. 076681R D/CONSTABLE MAVANGWA FROM CID MUTARE TO MUTARE RURAL (DUB)
79. 064350V D/CONSTABLE TARUVINGA FROM CID MUTARE TO PENHALONGA (DUB)
80. 068854D D/CONSTABLE SKEPA FROM CID MUTARE TO ODZI (DUB)
81. 065558H D/CONSTABLE MAKWANDA FROM CID MUTARE TO MARANGE (DUB)
82. 991937R D/CONSTABLE SIBANDA FROM CID MUTARE TO CHIKANGA (DUB)
83. 072859T D/CONSTABLE CHAZUZA FROM CID MUTARE TO SAKUBVA (DUB)
84. 068020J D/CONSTABLE CHIKUKU FROM CID MUTARE TO CASHEL (DUB)
85. 068239X D/CONSTABLE HUNGWE FROM CID MUTARE TO DANGAMVURA (DUB)
86. 083228P D/CONSTABLE MASIYACHENGO FROM CID MUTARE TO MUTARE CENTRAL (DUB)
87. 053340C D/CONSTABLE NDIWENI FROM CID CHIPINGE TO CHIPINGE RURAL (DUB)
88. 053874H D/CONSTABLE CHICHICHI C. FROM CID CHIPINGE TO CHIPINGE URBAN (DUB)
89. 058692V D/CONSTABLE RUKWEZA A. FROM CID CHIPINGE TO MIDDLE SABI (DUB)
90. 057834M D/CONSTABLE MASONA FROM CID BUHERA TO MUZOKOMBA (DUB)
91. 990148X D/CONSTABLE GONDO FROM CID RUSAPE TO HEADLANDS (DUB)
92. 993924B D/CONSTABLE NDLOVU FROM CID BUHERA TO BUHERA (DUB)
93. 061066A CST NYANGOMBE K. FROM CHITUNGWIZA TRAFFIC TO ZRP NYANYADZI
94. 067366Y CST MBELEJI FROM HARARE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP RUDA
95. 994624M CST MUPAMHADZI S FROM KAROI RURAL TO MUTARE CENTRAL
96. 989343X CST CHAMISA F. FROM WARREN PARK TRAFFIC TO ZRP RUSAPE URBAN
97. 052234L CST HARARE FROM WARREN PARK TRAFFIC TO ZRP MAYO
98. 066553P CST JONASI FROM WARREN PARK TRAFFIC TO ZRP DOROWA
99. 993960Q CST JAMBAYA FROM WARREN PARK TRAFFIC TO ZRP MUTARE CENTRAL
100. 053262S CST MAKWATI E. FROM SOUTHERTON TRAFFIC TO ZRP MARANGE
101. 067051F CST CHOKO D. FROM BEITBRIDGE TRAFFIC TO ZRP RUSAPE URBAN
102. 067784C CST MAGODO J. FROM BEITBRIDGE TRAFFIC TO ZRP SAKUBVA
103. 989422H CST MANYATHI T. FROM BEITBRIDGE TRAFFIC TO ZRP MUTARE CENTRAL
104. 068061D CST MKWANANZI C. FROM GWERU TRAFFIC TO ZRP SAKUBVA
105. 986187F CST MAPWANYIRE FROM ZVISHAVANE TRAFFIC TO ZRP MAYO
106. 987033L CST CHADYA T. FROM ZVISHAVANE TRAFFIC TO ZRP MUTARE CENTRAL
107. 989144F CST SANDE S. FROM ZVISHAVANE TRAFFIC TO ZRP SAKUBVA
108. 071369Z CST CHIKWARIRO A. FROM ZVISHAVANE TRAFFIC TO ZRP RUWANGWE
109. 071590P CST VENGESAI P. FROM ZVISHAVANE TRAFFIC TO ZRP RUDA
110. 074517W CST ZIMBUDZI FROM ZVISHAVANE TRAFFIC TO ZRP MUTASA
111. 075205T CST MUSWEWEMBWA S. FROM ZVISHAVANE TRAFFIC TO ZRP ODZI
112. 085096V CST MAPENGO J. FROM ZVISHAVANE TRAFFIC TO ZRP DOROWA
113. 991497P CST MATENHESE M FROM ZVISHAVANE TRAFFIC TO ZRP ODZI
114. 073616R CST CHEBANI O. FROM ZVISHAVANE TRAFFIC TO ZRP DOROWA
115. 084799K CST MASIMBA FROM GWERU TRAFFIC TO ZRP CHIPINGE RURAL
116. 078264K CST MASHUMBA FROM GWERU TRAFFIC TO ZRP BUHERA
117. 079192C CST JAZI FROM GWERU TRAFFIC TO ZRP MURAMBINDA
118. 066621W CST CHIKOMO FROM GWERU TRAFFIC TO ZRP CASHEL
119. 986886K CST PAMIRE FROM GWERU TRAFFIC TO ZRP MURAMBINDA
120. 061009A CST PABWE P.S. FROM GWERU TRAFFIC TO ZRP MARANGE
121. 065882K CST MOYANA E. FROM GWERU TRAFFIC TO ZRP BIRCHNOUGH POST
122. 087063H CST MAZEMBE L. FROM GWERU TRAFFIC TO ZRP MUROMO POST
123. 993018R CST ZAMBEZI A. FROM GWERU TRAFFIC TO ZRP HEADLANDS
124. 987709W CST NHOPI G.T. FROM GWERU TRAFFIC TO ZRP CHISUMBANJE
125. 063874C CST GATO I. FROM GOKWE TRAFFIC TO ZRP RUDA
126. 070575L CST MUPFUGAMI M. FROM GOKWE TRAFFIC TO ZRP MUTASA
127. 081492C CST MUSAIGWA FROM KWEKWE TRAFFIC TO ZRP BUHERA
128. 984601S CST MUKOMBE J. FROM KWEKWE TRAFFIC TO ZRP MUZOKOMBA
129. 067066X CST NGWENYA P. FROM KWEKWE TRAFFIC TO ZRP HEADLANDS
130. 085062H CST MAHACHI P. FROM CHIPINGE TRAFFIC TO ZRP CHISUMBANJE
131. 073708R CST MHLANGA T. FROM CHIPINGE TRAFFIC TO ZRP CHIMANIMANI
132. 983916Y CST HOVE S. FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP CASHEL
133. 057236M CST MUKOYI T. FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP BIRCHENOUGH POST
134. 058323V CST SAULOSI D. FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP MURAMBINDA
135. 984441S CST MADHOMBIRO E. FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP MUROMO POST
136. 986480K CST CHIHOTA M. FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP MARANGE
137. 984738R CST CHIUNDO B. FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP MUZOKOMBA
138. 057983Z CST NEKAIRO FROM CHIPINGE TRAFFIC TO ZRP RUWANGWE
139. 063872A CST CHIGONDO FROM CHIPINGE TRAFFIC TO ZRP MAYO
140. 074914C CST TAKARUZA FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP DANGAMVURA
141. 074544L CST MOYO FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP MUTARE CENTRAL
142. 080681W CST ZENGEYA FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP MUKAMBA POST
143. 080801B CST CHINZE FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP RUDA
144. 995391Q CST CHAPARAWASHA FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP MURAMBINDA
145. 086759C CST NYABEZE FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP CHIPINGE RURAL
146. 996326M CST SHANGWA FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP CHIMANIMANI
147. 996380W CST GUSHA FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP MIDDLE SABI
148. 054715X SGT MAKANI M. FROM ZRP CHANGADZI CONSEC TO ZRP CHIBUWE POST
149. 062122Y CST SVOSVE B. FROM CHANGADZI PROJECTS TO ZRP CHISUMBANJE
150. 059899G CST TIVAFIRE B. FROM DELTA TROOP TO ZRP MIDDLE SABI
151. 062381E CST MAPURAZI P. FROM SYSTEMS ADMINISTRATION TO ZRP MUROMO POST
152. 077655G CST MARATA C. FROM FORMED POLICE UNIT TO ZRP CHIKANGA
SUPPORT UNIT
SENIOR OFFICER
153. SUPT BERESON P. FROM CHEGUTU DISTRICT TO SUPPORT UNIT CHIKURUBI URBAN AS SUPT OPERATIONS
MASHONALAND WEST PROVINCE
SENIOR OFFICER
154. SUPT MAKUMI T. FROM SUPPORT UNIT CHIKURUBI URBAN TO CHEGUTU DISTRICT AS SUPT OPERATIONS
JUNIOR OFFICERS
155. 038885Q C/INSP SILIVANI E FROM CHINHOYI TRAFFIC TO CHINHOYI CENTRAL AS OIC
156. 044429R C/INSP NHUNHAMA F FROM CHINHOYI CENTRAL TO CHINHOYI TRAFFIC AS OIC
157. 114183L C/INSP MUVUTI DD FROM KADOMA TRANSTECH TO CHINHOYI CAMPS AND HOSTELS AS OIC
158. 049510P INSP ZHANDA G FROM NORTON TRAFFIC TO SARUWE AS OIC
159. 038772S INSP MUKONOWENZOU B FROM CHITUNGWIZA TRAFFIC TO SIAKOBVU AS OIC
160. 044306H INSP CHIMWA FROM MBARE TRAFFIC TO MASH WEST PHQ OPERATIONS AS OIC
161. 046125K INSP CHANETSA BT FROM HARARE TRAFFIC TO MAMINA AS OIC
162. 042601E INSP MUDZENGERERE V FROM SARUWE TO NORTON TRAFFIC AS OIC
163. 043930Z INSP CHIKARA T FROM SOUTHERTON TRAFFIC TO NORTON URBAN AS OIC ADMIN
164. 042597A INSP MANDAVA FROM SOUTHERTON TRAFFIC TO RIMUKA AS OIC ADMINISTRATION
165. 982446A INSP NYANDORO P FROM RIMUKA TO KADOMA TRAFFIC AS OIC
166. 043089K INSP MUSUNDIRE R FROM KAROI RURAL TO KAROI TRAFFIC AS OIC
167. 054092V INSP MAGAYA M FROM CHEGUTU TRAFFIC TO KAROI RURAL AS OIC
168. 981533H INSP TIGERE N FROM MASH WEST CAMPS AND HOSTELS TO KARIBA TRAFFIC AS OIC
169. 043045M INSP NYAMITAMBO R FROM KAROI TRAFFIC TO CHEGUTU AS OIC ADMINISTRATION
170. 048828Y INSP MAKWANYA M FROM CHINHOYI TRAFFIC TO CHEMAGAMBA AS OIC CRIME
171. 981460D INSP MAGIRAZI R FROM MASH WEST PASTU TO CHINHOYI TRAFFIC AS OIC CRIME
172. 981409Y INSP MUDZIMIRI E FROM CHEGUTU TO CHEGUTU TRAFFIC AS OIC
173. 047393N INSP CHIUSWA FROM PGHQ INTERNAL INVESTIGATIONS TO CHIRUNDU TRAFFIC AS OIC
174. 983374J INSP CHIRARA D TO REMAIN KADOMA TRANSTECH AS OIC
ASSISTANT INSPECTORS AND BELOW
175. 049167R A/INSP MATASHU E FROM CHARANDURA TO ZRP KADOMA CENTRAL
176. 042859K A/INSP MUSOSONORA T. FROM GUTU TRAFFIC TO ZRP CHIRUNDU
177. 047440P A/INSP MOYO L. FROM RUTENGA TRAFFIC TO ZRP KAROI RURAL
178. 049412H A/INSP KISIMUSI R. FROM BINDURA TRAFFIC TO ZRP MAKUTI
179. 984477H S/MJR MACHIKITI G. FROM MUTARE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP KENZAMBA
180. 056084K SGT PONDIWA S. ZRP JM NKOMO AIRPORT ZRP MUREREKA
181. 048294S SGT BINTONI S. FROM BULAWAYO CENTRAL TRAFFIC TO ZRP MHANGURA
182. 052247P SGT MARAPATE FROM BULAWAYO ANTI-STOCK THEFT TO ZRP MAKUTI
183. 057318B SGT MUKWIRIMBA FROM MUKUMBURA TO RIMUKA
184. 053842Y SGT MALELE M FROM BULAWAYO CENTRAL TRAFFIC TO ZRP MAGUNJE
185. 057745E SGT MASENDA FROM CENTINARY TRAFFIC TO ZRP BANKET
186. 062974Y SGT MABWE I. FROM CHANGADZI PUC TO ZRP MAKANDE POST
187. 061848A SGT BADZA M. FROM CHANGADZI PUC TO ZRP RAFFINGORA
188. 062973Y SGT CHINYAMUNJIKO T. FROM CHANGADZI PUC TO ZRP KAPFUNDE POST
189. 053389F SGT MOYOWESHUMBA T. FROM CHANGADZI HQ TROOP TO ZRP SIAKOBVU
190. 053628Q D/SERGEANT MUTSENA P. FROM CID LAW & ORDER MASHONALAND WEST TO CHINHOYI CENTRAL (DUB)
191. 046075T D/SERGEANT MAGIDI FROM CID NORTON TO NORTON RURAL (DUB)
192. 073933L D/CONSTABLE CHARIDAPANZE FROM CIU KARIBA TO KAROI (DUB)
193. 074782J D/CONSTABLE MUTUNDUMURA FROM CIU KARIBA TO KARIBA (DUB)
194. 047388H D/CONSTABLE TAFIRENYIKA FROM CID KADOMA TO RIMUKA (DUB)
195. 075180R D/CONSTABLE MAWIRE FROM CID KADOMA TO EIFFEL FLATS (DUB)
196. 063555F D/CONSTABLE CHATAIRA FROM CID KADOMA TO BATTLE FIELDS (DUB)
197. 984179R D/CONSTABLE MHLORO FROM CID KADOMA TO KADOMA CENTRAL (DUB)
198. 075297T D/CONSTABLE DOWANI FROM CID KADOMA TO SANYATI (DUB)
199. 054481S D/CONSTABLE KUNZE FROM CID NORTON TO SARUWE (DUB)
200. 057697N D/CONSTABLE MPOFU FROM CID NORTON TO NORTON URBAN (DUB)
201. 062480M D/CONSTABLE CHIRINDO FROM CID NORTON TO DARWENDALE (DUB)
202. 049837A D/CONSTABLE TEMBO FROM CID NORTON TO NYABIRA (DUB)
203. 062536Y D/CONSTABLE MAPURANGA FROM CID NORTON TO KUTAMA (DUB)
204. 064613F D/CONSTABLE MATIMURA FROM CID NORTON TO ZVIMBA (DUB)
205. 058821J D/CONSTABLE MUJERA FROM CID CHEGUTU TO PFUPAJENA (DUB)
206. 055064B D/CONSTABLE CHINENGEMAMBO FROM CID CHEGUTU TO CHEGUTU (DUB)
207. 055098N D/CONSTABLE MATEZA FROM CID CHEGUTU TO TURF (DUB)
208. 055106XD/CONSTABLE ARIDI FROM CID CHEGUTU TO CHAKARI (DUB)
209. 074178C CST MUVENGI F. FROM GWANDA TRAFFIC TO ZRP SIAKOBVU
210. 054528T CST MONYERA G. FROM PLUMTREE TRAFFIC TO ZRP KAROI RURAL
211. 076100R CST DONGA T. FROM CHIPINGE TRAFFIC TO ZRP KENZAMBA
212. 066771B CST CHINGAMOMBE A. FROM CHIPINGE TRAFFIC TO ZRP MUREREKA
213. 087280T CST MIYOZI F. FROM CHIPINGE TRAFFIC TO ZRP EIFFEL FLATS
214. 061477L CST MAROZVA E. FROM MUTARE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP KAROI RURAL
215. 990553M CST MAKAHA FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP MUTORASHANGA
216. 079308D CST SHAMU FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP MAGUNJE
217. 996379V CST GUMIREMHETE FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP DARWENDALE
218. 991862K CST MASVOVA S. FROM MUTARE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP MAMINA
219. 073454Q CST HOVE P. FROM SIERRA TROOP TO ZRP TENGWE
220. 070633Z CST SIYANSIPA O. FROM DELTA TROOP TO ZRP CHINGONDO
221. 071511D CST KASHUMA FROM MVURWI TRAFFIC TO ZRP TURF
222. 074083Z CST MAHACHI FROM MVURWI TRAFFIC TO ZRP SANYATI
223. 078666F CST NGANDINI A. FROM SOUTHERTON TRAFFIC TO ZRP MAKUTI
224. 987115A CST SILIMU M. FROM KWEKWE TRAFFIC TO ZRP BANKET
1. 987359Q CST RAMBA F. FROM MBEMBESI TRAFFIC TO ZRP NYABIRA
225. 986085F CST MUGOBO C. FROM VICTORIA FALLS TRAFFIC TO ZRP CHEMAGAMBA
226. 063003F CST NDAGURWA L. FROM NATIONAL HIGHWAY PATROL TO ZRP KARIBA
MATABELELAND NORTH PROVINCE
SENIOR OFFICERS
227. SUPT MAWONE C.P FROM MAT NORTH PHQ TO VICTORIA FALLS DHQ AS SUPT OPERATIONS
228. SUPT SIBANDA D. FROM LUPANE DHQ TO NKAYI DHQ AS SUPT OPERATIONS
229. SUPT MUWONI P. FROM HARARE TRAFFIC TO LUPANE DHQ AS SUPT OPERATIONS
230. SUPT PHIRI E. FROM HARARE TRAFFIC TO NKAYI DHQ AS SUPT CRIME
JUNIOR OFFICERS
231. 040006J C/INSP MOYO C FROM MUTARE TRAFFIC TO INYATHI AS OIC
232. 043235T INSP NCUBE M FROM INYATHI TO MBEMBESI TRAFFIC AS OIC
233. 981882M INSP MOYO E FROM HWANGE DHQ TO MAT NORTH PHQ AS DEPUTY PROVINCIAL CHAPLAIN
234. 044836J INSP NCUBE FROM MBEMBESI TRAFFIC TO INYATHI AS OIC ADMINISTRATION
235. 046306G INSP MUONI FROM SIPEPA TO LUPANE TRAFFIC AS OIC
236. 041621P INSP TAVASIKA FROM LUPANE TRAFFIC TO SIPEPA AS OIC
237. 025880E INSP MPOFU A FROM SIABUWA TO HWANGE AS OIC CRIME
238. 052798N INSP SIBANDA FROM VICTORIA FALLS TRAFFIC TO VICTORIA FALLS AS OIC CRIME
239. 043251L INSP KAHLAMBA FROM KWEKWE TRAFFIC TO SIABUWA AS OIC
240. 981913W INSP MOYO V FROM VICTORIA FALLS TO VICTORIA FALLS TRAFFIC AS OIC
241. 036839R INSP PHIRI FROM HWANGE TRAFFIC TO NKAYI AS OIC ADMINISTRATION
242. 053794W INSP MATIGWENE FROM NKAYI TO HWANGE TRAFFIC AS OIC
243. 044353J INSP HONDOMI A FROM HWANGE TO MAT NORTH PHQ PROJECTS AS OIC ADMINISTRATION
244. 040765J INSP DUBE B FROM MAT NORTH PHQ TO HWANGE AS OIC ADMINISTRATION
ASSISTANT INSPECTORS AND BELOW
245. 981088A A/INSP BAIPAI FROM CHITUNGWIZA TRAFFIC TO ZRP JAMBEZI
246. 051549F A/INSP KATENHA FROM CHITUNGWIZA TRAFFIC TO ZRP HWANGE
247. 046625E A/INSP RUMBI M. FROM BEITBRIDGE TRAFFIC TO ZRP DETE
248. 048926E A/INSP GAPA P. FROM MUTARE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP VICTORIA FALLS
249. 053723T A/INSP GATSI T. FROM CHIPINGE TRAFFIC TO ZRP INYATHI
250. 053748W A/INSP MANIMANZI D. FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP NKAYI
251. 052505V A/INSP NZIMA B. FROM ZVISHAVANE TRAFFIC TO ZRP LUPANE
252. 983309N S/MJR DIWURA P. FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP JAMBEZI
253. 057675P SGT MUDYIRADIMA G. FROM GWERU TRAFFIC TO ZRP INYATHI
254. 083590J SGT MUROMBEDZI W. FROM DELTA TROOP TO ZRP KAMATIVI
255. 050569Q SGT NCUBE S. FROM ALPHA TROOP TO ZRP LUSULU
256. 986700Z SGT LIVOMBO C. FROM MUTARE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP NKAYI
257. 055891A SGT MUCHEMWA J. FROM CHIPINGE TRAFFIC TO ZRP TSHOLOTSHO
258. 053787N SGT DAKE M. FROM CHIPINGE TRAFFIC TO ZRP JAMBEZI
259. 985274Z SGT CHIWARA M. FROM CHIPINGE TRAFFIC TO ZRP DETE
260. 050904E SGT NYENGERA A. FROM CHIPINGE TRAFFIC TO ZRP NKAYI
261. 065389L SGT CHARI FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP SIBANKWAZI POST
262. 059690E SGT CHIKAMBANI FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP LUPANE
263. 061347E SGT JANHI FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP HWANGE
264. 053847D SGT NDABA A. FROM BULILIMAMANGWE DISTRICT TO ZRP SIPEPA
265. 983392D SGT NDLOVU FROM BULILIMAMANGWE DISTRICT TO ZRP LUPANE
266. 049776D SGT NYAMASOKA A. FROM BEITBRIDGE TRAFFIC TO ZRP KAMATIVI
267. 059578H SGT MUZANENHAMO R. FROM BEITBRIDGE TRAFFIC TO ZRP LUSULU
268. 066787A SGT NYAKURERWA M. FROM BEITBRIDGE TRAFFIC TO ZRP BINGA
269. 084479Z SGT MUZAVAZI FROM HARARE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP SIBANKWAZI POST
270. 994561T SGT MAGAYA F. FROM HARARE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP GWAYI POST
271. 052878A SGT MUKUCHU E. FROM BULAWAYO CENTRAL TRAFFIC TO ZRP NYAMANDLOVU
272. 984360F SGT MUGOMEZA C. FROM BULAWAYO CENTRAL TRAFFIC TO ZRP BINGA
273. 042980R SGT MOYO P. FROM MBEMBESI TRAFFIC TO ZRP INYATHI
274. 057118J SGT TIGERE T. FROM WARREN PARK TRAFFIC TO ZRP SIYACHILABA POST
275. 049853M D/SERGEANT MUDANI E. FROM CID VICTORIA FALLS TO HWANGE (DUB)
276. 049911A D/CONSTABLE MAPHOSA L. FROM CIU LUPANE TO LUPANE (DUB)
277. 046479V D/CONSTABLE PHIRI M.A FROM CID HWANGE TO HWANGE (DUB)
278. 987456F D/CONSTABLE MUTIMURI P. FROM CID HWANGE TO DETE (DUB)
279. 056315L D/CONSTABLE SIBANDA A. FROM CID VICTORIA FALLS TO JAMBEZI (DUB)
280. 059091D D/CONSTABLE MUTEMERI P. FROM CID LUPANE TO JOTSHOLO (DUB)
281. 077698D D/CONSTABLE MUKURUNGE G. FROM CID LUPANE TO SIPEPA (DUB)
282. 987768K D/CONSTABLE DUBE D. FROM CID HWANGE TO KAMATIVI (DUB)
283. 063610Q D/CONSTABLE PHIRI O. FROM CIU HWANGE TO HWANGE (DUB)
284. 060108J CST ZVANYANYA M. FROM MUTARE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP GWELUTSHENA
285. 066832S CST KAMUSOKA T. FROM MUTARE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP SIABUWA
286. 071612N CST MAPAKO M. FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP MBEMBESI
287. 076782H CST RICE R. FROM MBEMBESI TRAFFIC TO ZRP GWELUTSHENA
288. 982258Z CST KACHUWAIRE T FROM CHITUNGWIZA TRAFFIC TO ZRP JOTSHOLO
289. 992809P CST GONZO T. FROM BEITBRIDGE TRAFFIC TO ZRP GWELUTSHENA
290. 993562H CST KOLI P. FROM CHITUNGWIZA TRAFFIC TO ZRP JAMBEZI
291. 058840F CST MUZVONDIWA B.C. FROM ICT FAIRBRIDGE TO ZRP INSUZA
292. 988173A CST MAGOMBEYI A. FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP KENELWORNTH POST
293. 071051D CST MAZIVA E. FROM HARARE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP JAMBEZI
294. 05822H CST MAFO T. FROM MAZOWE TRAFFIC TO ZRP INSUZA
295. 073878B CST NYAPANZA A. FROM CHITUNGWIZA TRAFFIC TO ZRP TSHOLOTSHO
296. 063243Q CST JACOB FROM MUTARE TRAFFIC TO ZRP NKAYI
297. 078268Y CST TSHUMA S. FROM WARREN PARK TRAFFIC TO ZRP NYAMANDLOVU
298. 086179J CST MAPONGA P. FROM WARREN PARK TRAFFIC TO ZRP INSUZA
299. 990557R CST MOYO S. FROM WARREN PARK TRAFFIC TO ZRP BINGA
300. 985831N CST MAKANGARA FROM WARREN PARK TRAFFIC TO ZRP KENELWORTH POST
301. 067332L CST BOTE A. FROM BULILIMAMANGWE DISTRICT TO ZRP KAZUNGULA
302. 065356N CST MUPARURI P. FROM BULILIMAMANGWE DISTRICT TO ZRP JOTSHOLO
303. 990096Q CST MUZONDO M. FROM BULILIMAMANGWE DISTRICT TO ZRP TSHOLOTSHO
304. 992661D CST MATAMBAMADZO L. FROM GWANDA TRAFFIC TO ZRP KAMATIVI
305. 087101Z CST DUBE T. FROM GWANDA TRAFFIC TO ZRP LUSULU
306. 056248N CST MUPINDWA L. FROM BEITBRIDGE TRAFFIC TO ZRP SIABUWA
307. 989607J CST MUHLA C. FROM BEITBRIDGE TRAFFIC TO ZRP BINGA
308. 058009C CST SIGAUKE FROM ZVISHAVANE TRAFFIC TO ZRP LUPANE
309. 060578Y CST MACHOTE B. FROM ZVISHAVANE TRAFFIC TO ZRP LUSULU
310. 062435N CST TARUSENGA S. FROM ZVISHAVANE TRAFFIC TO ZRP DETE
311. 075300X CST MABASA M. FROM ZVISHAVANE TRAFFIC TO ZRP HWANGE
312. 080610T CST SIBANAKAZI P. FROM NKULUMANI TRAFFIC TO ZRP SIGANDA POST
313. 992308V CST RUFU FROM BULAWAYO CENTRAL TRAFFIC TO ZRP LUPANE
314. 070932Z CST SHUNGWA FROM ZRP SAURCETOWN TO ZRP JOTSHOLO
315. 075899Y CST MUTASA B. FROM ZRP MZILIKAZI TO ZRP BINGA
316. 065912S CST MUGADZIKWA FROM BULAWAYO CENTRAL TRAFFIC TO ZRP LUSULU
317. 081924X CST MUSIKAMBESA S. FROM BULAWAYO CENTRAL TRAFFIC TO ZRP KAMATIVI
318. 061502Z CST MAWERE T FROM MBEMBESI TRAFFIC TO SIACHILABA POST
319. 071865N CST MAWERE T FROM MBEMBESI TRAFFIC TO ZRP HWANGE
320. 071544P CST NCUBE D. FROM MBEMBESI TRAFFIC TO ZRP LUPANE
321. 062783R CST MADZOKERE J. FROM MBEMBESI TRAFFIC TO ZRP SIBANKWAZI POST
322. 990115L CST MAGOBO K. FROM MBEMBESI TRAFFIC TO ZRP DETE
323. 986633B CST MAGARAMOMBE F. FROM MBEMBESI TRAFFIC TO ZRP KAMATIVI
324. 982284N SGT MUKONDWA D. FROM MVURWI TRAFFIC TO ZRP NYAMANDLOVU
325. 065442G CST ROMO R. FROM BINDURA TRAFFIC TO ZRP HWANGE
326. 077582C CST HAPAZARI FROM MAZOWE TRAFFIC TO ZRP HWANGE
327. 996800C CST NKOMO FROM CENTENARY TRAFFIC TO ZRP DETE
328. 064453G CST SITHOLE FROM CHIVHU TRAFFIC TO ZRP SIGANDA POST
329. 066998Y CST MUCHANYAREI FROM CHIVHU TRAFFIC TO ZRP SIACHILABA POST
330. 087281V CST MOTO FROM CHIVHU TRAFFIC TO ZRP JAMBEZI
331. 056076P CST SHONHIWA FROM CHIVHU TRAFFIC TO ZRP KENELWONTH POST
332. 076389F CST ZIDUCHE S. FROM CHIPINGE TRAFFIC TO ZRP SIYACHILABA POST
333. 066931A CST KANETA A. FROM CHIPINGE TRAFFIC TO ZRP SIGANDA POST
334. 062728G CST HARUPERI T. FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP JOTSHOLO
335. 986866S CST GOSHOMI P. FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP JAMBEZI
336. 064055Z CST TENGA C. FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP KAMATIVI
337. 064863C CST JOHN M. FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP DETE
338. 065437B CST MUPATSI A. FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP SIYABUWA
339. 066957Q CST MANDIZVIDZA W. FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP SIYACHILABA POST
340. 067072D CST CHATAMBARARA S. FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP NKAYI
341. 071328E CST MATAVA T. FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP NKAYI
342. 996445R CST MURINGANI S. FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP NKAYI
343. 987520Q CST MANGWIRO M. FROM MUTARE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP JAMBEZI
344. 994226E CST CHIGUMA G. FROM MUTARE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP JOTSHOLO
345. 987624D CST MADHINI N. FROM MUTARE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP TSHOLOTSHO
346. 062144K CST CHURU R. FROM MUTARE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP BINGA
347. 987114Z CST SHUMBA C. FROM MUTARE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP KAMATIVI
348. 986868G CST MAMBASI F. FROM MUTARE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP SIACHILABA
349. 987624D CST BUNDIKO E. FROM MUTARE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP JOTSHOLO
350. 061008M CST NYAMAZANA F.P. FROM SIERRA TROOP TO ZRP TSHOLOTSHO
351. 076531K CST MUSHATI W. FROM SIERRA TROOP TO ZRP JOTSHOLO
352. 064186R CST DARANGWA E. FROM CHANGADZI ARMOURY TO ZRP DETE
353. 082972L CST KASAGA E. FROM TANGO TROOP TO ZRP NYAMANDLOVU
354. 080907D CST TAKAWIRA W. FROM LIMA TROOP TO ZRP SIACHILABA POST
355. 058852T CST MACHEMEDZE FROM ROMEO TROOP TO ZRP SIGANDA POST
DEPOT
JUNIOR OFFICER
356. 044578D INSP CHIGOME T FROM NATIONAL TRAFFIC TO DEPOT AS PCRLO
BULAWAYO PROVINCE
SENIOR OFFICERS
357. C/SUPT DENGU F.L. FROM BULAWAYO METROPOLITAN TRAFFIC TO BULAWAYO CENTRAL AS OC
358. C/SUPT DUBE M. FROM BULAWAYO CENTRAL TO BULAWAYO METROPOLITAN TRAFFIC AS OC
359. SUPT MARONGWE T. FROM CONSEC UNIT 1 TO BULAWAYO PHQ AS SUPT CONSEC UNIT 4
JUNIOR OFFICERS
360. 980956F C/INSP MATSHEZA FROM NKULUMANE TO BULAWAYO TRAFFIC WEST AS OIC
361. 039375L C/INSP DHLAMINI FROM NKULUMANE TRAFFIC TO SAUERSTOWN AS OIC
362. 041971V C/INSP MUDZEMBA FROM BULAWAYO TRAFFIC WEST TO BULAWAYO PHQ AS PROVINCIAL QUARTERMASTER
363. 030358X C/INSP HALAHALA FROM BULAWAYO PHQ TO NKULUMANE AS OIC
364. 044026D C/INSP MUZOMBI FROM BULAWAYO CENTRAL TRAFFIC TO MZILIKAZI AS OIC
365. 039563C C/INSP TSHUMA FROM MZILIKAZI TO BULAWAYO CENTRAL TRAFFIC AS OIC
366. 041004X C/INSP SIBANDA FROM SAUERSTOWN TO NKULUMANE TRAFFIC AS OIC
367. 039058D INSP CHIGWANDE S FROM HARARE TRAFFIC TO QUEENSPARK AS OIC
368. 052710S INSP MUFANDAEDZA M. FROM GWERU CENTRAL TO BULAWAYO CENTRAL AS OIC RELIEF 3
369. 041730H INSP MOYO C FROM BULAWAYO CENTRAL TRAFFIC TO WEST COMMONAGE AS OIC ADMIN
370. 951045T INSP CHINAMONYA M FROM MAT NORTH PHQ TO BULAWAYO PHQ AS DEPUTY PROVINCIAL CHAPLAIN
371. 051605R INSP TAKARUZA T FROM ENTUMBANE TO BULAWAYO PHQ AS SECOND IN CHARGE OPERATIONS
372. 980939M INSP MHLANGA S FROM BULAWAYO OPERATIONS TO ENTUMBANE AS OIC CRIME
373. 981024E INSP MANYARA FROM NKULUMANE TO BULAWAYO CENTRAL TRAFFIC
374. 030883S INSP NDLOVU G FROM HARARE CBD TRAFFIC TO BULAWAYO CENTRAL AS OIC CHARGE OFFICE
375. 052722F INSP KUDANGA FROM BULAWAYO CENTRAL TRAFFIC TO BULAWAYO CENTRAL
376. 047422V INSP MASUKU JS FROM BULAWAYO CENTRAL TO BULAWAYO CENTRAL TRAFFIC
377. 982663L INSP MUBWERE FROM BULAWAYO TRAFFIC WEST TO WEST COMMONAGE AS OIC OPERATIONS
378. 981464R INSP GARIKAYI FROM WEST COMMONAGE TO BULAWAYO TRAFFIC WEST AS OIC OPERATIONS
379. 044869V INSP MATARUTSE FROM GWANDA TRAFFIC TO BULAWAYO ORDINANCE STORES AS OIC
ASSISTANT INSPECTORS AND BELOW
380. 048336N A/INSP BOTSA G. FROM GWERU TRAFFIC TO BULAWAYO METROPOLITAN TRAFFIC AS ACCIDENT EVALUATOR
MATABELELAND SOUTH PROVINCE
JUNIOR OFFICERS
381. 052718M INSP MANDIPAZA FROM GWANDA URBAN TO GWANDA TRAFFIC AS OIC
382. 042000P INSP SIZIBA S. FROM ZRP QUEENSPARK TO MAT SOUTH PHQ AS OIC OPERATIONS
383. 042994G INSP BAYANA FROM BULAWAYO CENTRAL TO PLUMTREE AS OIC ADMIN
384. 045002P INSP NGANDINI N. FROM HATFIELD TRAFFIC TO ESIGODINI AS OIC
385. 042505A INSP MATHUTHU FROM GUYU TO BEITBRIDGE TRAFFIC AS OIC
386. 044861L INSP DUBE P FROM KARIBA TRAFFIC TO MPOENGS AS OIC
387. 037759R INSP MOYO FROM BEITBRIDGE TRAFFIC TO GUYU AS OIC
388. 981468M INSP NDEBELE FROM PLUMTREE TO PLUMTREE TRAFFIC AS OIC
389. 041415Q INSP TAKAEDZA FROM PLUMTREE TRAFFIC TO PLUMTREE AS OIC
390. 043099W INSP BHARIBHARI FROM WEST COMMONAGE TO GWANDA URBAN AS OIC CRIME
ASSISTANT INSPECTORS AND BELOW
391. 982617L A/INSP SHORIWA C. FROM GWERU TRAFFIC TO ZRP SIPEPA
392. 983445L A/INSP CHIKARAKARA H. FROM ICT FAIRBRIDGE TO ZRP SUN YAT SEN
393. 048248S S/MJR NYEVE T. FROM CHIPINGE TRAFFIC TO ZRP MPOENGS
394. 060350X S/SGT KABAIRA C. FROM CHANGADZI CANTEEN TO ZRP GUYU
395. 048036M SGT MUPUNDUMANI D. FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP GWANDA URBAN
396. 047869F SGT CHIMBAZAZA A. FROM UNIT POLICE CHANGADZI TO ZRP FORT RIXON
397. 05277Q7 SGT SHABA D. FROM GWANDA TRAFFIC TO ZRP ESIGODINI
398. 061910S SGT SITHOLE M. FROM ZVISHAVANE TRAFFIC TO ZRP PANDAMATENGA POST
399. 063930N SGT WILSON T. FROM ZVISHAVANE TRAFFIC TO ZRP FILABUSI
400. 042789W SGT MANDIZHA FROM ZRP SAURCETOWN TO ZRP GWANDA URBAN
401. 054485X SGT MATINDIKE J. FROM GWANDA TRAFFIC TO ZRP MPOENGS
402. 050568P SGT MUSHORIWA L. FROM CHARLIE TROOP TO ZRP MAITENGWE POST
403. 066934D D/CONSTABLE MUJURU FROM CID PLUMTREE TO PLUMTREE (DUB)
404. 056226P D/CONSTABLE MANYIKA FROM CID PLUMTREE TO FIGTREE (DUB)
405. 063877F CST MANJOVA T. FROM CHITUNGWIZA TRAFFIC TO ZRP PANDAMATENGA POST
406. 076352Q CST CHITIYO R. FROM HARARE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP FIGTREE
407. 991197M CST DHLIWAYO S. FROM WARREN PARK TRAFFIC TO ZRP ESIGODINI
408. 066391N CST BHAGU T. FROM WARREN PARK TRAFFIC TO ZRP COLEEN BAWN
409. 066979C CST CHIMBOORA F. FROM BULILIMAMANGWE DISTRICT TO ZRP PANDAMATENGA
410. 993417A CST SHONHIWA FROM BULILIMAMANGWE DISTRICT TO ZRP COLEEN BAWN
411. 985588Q CST NYONI S. FROM BULILIMAMANGWE DISTRICT TO ZRP FILABUSI
412. 067807C CST CHIKWINHO V. FROM ZVISHAVANE TRAFFIC TO ZRP PANDAMATENGA POST
413. 066591F CST MUNYENGEDZI F. FROM ZVISHAVANE TRAFFIC TO ZRP CHITULIPASI
414. 991068X CST NCUBE G. FROM BULAWAYO CENTRAL TRAFFIC TO ZRP CHITULIPASI
415. 068735X CST MAKWENYERE FROM ZRP SAURCETOWN TO ZRP GWAYI POST
416. 047351S CST CHIWAWA FROM ZRP QUEENSPARK TO ZRP MAYOBODO
417. 055122P CST MUPXETEDZI T. FROM BULAWAYO CENTRAL TRAFFIC TO ZRP SIPEPA
418. 064992S CST MADZIMURE R. FROM BULAWAYO CENTRAL TRAFFIC TO ZRP MAYOBODO
419. 085716T CST MUZA FROM LUPANE TRAFFIC TO ZRP GWANDA URBAN
420. 075355K CST VUTSVENE FROM CHIVHU TRAFFIC TO ZRP PANDAMATENGA POST
421. 061404S CST NZUWA FROM CHIVHU TRAFFIC TO ZRP ESIGODINI
422. 077590L CST MUCHABAIWA FROM CHIVHU TRAFFIC TO ZRP GWAYI POST
423. 087174D CST MUDIMBA FROM CHIVHU TRAFFIC TO ZRP SIPEPA
424. 067988K CST BONDE T. FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP PLUMTREE
425. 988142R CST NDLOVU M. FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP FIGTREE
426. 058782S CST BHASERA P. FROM MUTARE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP PANDAMATENGA
427. 984463S CST MUNEMO R. FROM MUTARE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP TULI
428. 087025R CST BANGU I. FROM TANGO TROOP TO ZRP GWANDA URBAN
429. 990245C CST GOZHO P. FROM BULILIMAMANGWE DISTRICT TO ZRP CHITULIPASI
430. 078286S CST SHERENI R. FROM WARREN PARK TRAFFIC TO ZRP GWANDA URBAN
HARARE PROVINCE
SENIOR OFFICERS
431. C/SUPT WASARA P. FROM PGHQ ADMIN TO HARARE TRAFFIC DHQ AS OC
432. SUPT MKANDLA F. FROM NKAYI DHQ TO HARARE TRAFFIC DHQ AS SUPT ADMIN AND CRIME
433. SUPT SIBANDA S.N. FROM NKAYI DHQ TO HARARE TRAFFIC DHQ AS SUPT OPERATIONS
434. SUPT CHABATA L. FROM MUTARE RURAL DHQ TO HARARE TRAFFIC DHQ AS SUPT CBD TRAFFIC
JUNIOR OFFICERS
435. 042106R C/INSP MUDZINGWA FROM CHIWARIDZO TO SOUTHERTON TRAFFIC AS OIC
436. 041999A C/INSP SANIDA FROM RUSAPE URBAN TO HARARE TRAFFIC AS OIC
437. 981777Y C/INSP ZULU F FROM HARARE CENTRAL PEC 3 TO MBARE TRAFFIC AS OIC
438. 047643K C/INSP MATSHILELE R FROM SOUTHERTON TRAFFIC TO HARARE CENTRAL PEC 3 AS OIC
439. 041977B C/INSP NZOMBE FROM CHIVI TO CHITUNGWIZA TRAFFIC AS OIC
440. 046470K C/INSP KUYERI D FROM GWERU CENTRAL TO HARARE CBD TRAFFIC AS OIC
441. 981261M C/INSP CHAKACHA F FROM WEDZA TO MABVUKU TRAFFIC AS OIC
442. 981413C C/INSP TINARWO FROM PGHQ INTERNAL INVESTIGATIONS TO DZIVARASEKWA AS OIC
443. 981512K C/INSP TSHUMA S. FROM GWANDA URBAN TO HARARE SOUTH CPU AS OIC
444. 052288J INSP KAMUTANHO TO REMAIN DZIVARASEKWA AS OIC CRIME
445. 046904G INSP CHIMUNGWE T FROM MAMINA TO HARARE TRAFFIC AS OIC ADMIN
446. 981892Y INSP MARIMO B FROM CHITUNGWIZA TRAFFIC TO HARARE PHQ CAMPS AND HOSTELS AS OIC ADMIN
447. 033983M INSP NAISERI FROM HARARE CAMPS TO HIGHFIELDS NEW CAMP AS OIC
448. 982445Z INSP DZUMBUNU T FROM MABVUKU TRAFFIC TO HARARE CENTRAL INVESTIGATIONS AS OIC PROPERTY AND GENERAL
449. 980722B INSP TEMBO MR FROM SOUTHERTON TRAFFIC TO MACHIPISA AS OIC OPERATIONS
450. 981153V INSP VIRIMAI FROM PGHQ INTERNAL INVESTIGATIONS TO AVONDALE TRAFFIC AS OIC
451. 045285X INSP CHIKOZHO W FROM MUREWA TO MABVUKU TRAFFIC AS OIC CRIME AND OPERATIONS
452. 045242A INSP CHIGUMBURA S FROM ESIGODINI TO WARREN PARK TRAFFIC AS OIC
453. 049285V INSP CHOGA O FROM NYAZURA TO HARARE TRAFFIC AS OIC CRIME
454. 050219F INSP NDOU J FROM MASHONALAND WEST PHQ TO CHITUNGWIZA TRAFFIC AS OIC CRIME
455. 048101H INSP MUTEMBEDZA FROM SIAKOBVU TO CHITUNGWIZA TRAFFIC AS OIC OPERATIONS
456. 980538C INSP HOVE FH FROM GWERU RURAL TO HARARE CBD TRAFFIC AS OIC SECTOR ‘C'
457. 059720M INSP MABVUMBA B FROM DANGAMVURA TO HARARE CBD TRAFFIC AS OIC SECTOR ‘A'
458. 039552Q INSP TAGARA L FROM HARARE CENTRAL TO HARARE CBD TRAFFIC AS OIC SECTOR ‘B'
459. 050468F INSP SIAMPONGO S FROM BULAWAYO CENTRAL TO HARARE CBD TRAFFIC AS OIC SECTOR ‘D'
460. 983068B INSP SAMURIWO E FROM NORTON URBAN TO HARARE TRAFFIC AS OIC OPERATIONS
461. 047782L INSP MUGWENHI A FROM MADZIWA TO HATFIELD TRAFFIC AS OIC
462. 046119D INSP MWISAI G. FROM PGHQ INTERNAL INVESTIGATIONS TO MBARE TRAFFIC AS OIC CRIME AND OPERATIONS
463. 046575A INSP MUCHAIRI E. FROM PGHQ INTERNAL INVESTIGATIONS TO MBARE TRAFFIC AS OIC ADMIN
464. 982598Q INSP MABUYAWA J. FROM CHIREDZI TO SOUTHERTON TRAFFIC AS OIC ADMIN
465. 041218B INSP MUSAKWA H.C. FROM HARARE CENTRAL TO CRANBORNE CAMPS AND HOSTELS SATELLITE STATION AS OIC
466. 981685Y INSP CHABIKA S FROM CHOMBIRA TO HARARE CENTRAL PEC 1 AS OIC ADMINISTRATION
467. 047141P INSP GWAZE FROM DEPOT TO HARARE CENTRAL PEC 3 AS OIC OPERATIONS
ASSISTANT INSPECTORS AND BELOW
468. 048104L A/INSP NYAGONA C FROM NATIONAL TRAFFIC TO SOUTHERTON AS PSIO
469. 040907N A/INSP CHATUMBA S FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
470. 055092G A/INSP GWATIDZO A FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
471. 049968M A/INSP CHAKANZA L FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
472. 984767Y A/INSP MUHONDE C FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
473. 114437M A/INSP MATARA L FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
474. 057899H A/INSP PHIRI S FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
475. 045000M A/INSP NENGWEKURU W FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
476. 056263E A/INSP MANDAZA E FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
477. 051451Z A/INSP MUKANANGANA L FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
478. 050796M A/INSP MUDZINGWA M FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
479. 046876B A/INSP MUSENGEZI P FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
480. 983339W A/INSP MURIMA G FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
481. 040130T A/INSP VHENDEKETE FROM GOKWE TO HARARE CENTRAL PEC 3
482. 046621Z S/M MUZIVIGWA FROM MAYO TO ZRP SOUTHERTON
483. 050106M SGT MAROZVA H FROM HWANGE DHQ TO GLEN VIEW
484. 050125H S/MJR MUTSVERE M FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
485. 982549M SGT MARONDEDZE S FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
486. 986492Y SGT GEDE W FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
487. 048824T SGT GOVERE TR FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
488. 078680W SGT MOMBE PL FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
489. 043983G SGT NYEGWETA W FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
490. 049725Y SGT MPALA C FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
491. 062252P SGT MAONEKE S FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
492. 077090S SGT PFUMVUTI L FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
493. 062278S SGT TARWIRANA E FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
494. 055450W SGT CHIRINHE T FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
495. 063538M SGT KAHOTO C FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
496. 040906M SGT CHAPARIKA C FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
497. 055049K SGT MANGWIRO FROM SIAKOBVU TO DZIVARASEKWA
498. 984462R SGT MUDEMBO S FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
499. 067613R SGT CHICHIDZA FROM PGHQ ADMIN TO MACHIPISA
500. 985560K SGT MANYERE N FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
501. 988415N SGT MAKWARA S FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
502. 048002A SGT KANDONDA B FROM NATIONAL TRAFFIC TO STODART POLICE INTELLIGENCE
503. 983621C SGT MATONHODZE R FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
504. 068009X D/CONSTABLE MARUFU FROM CID VTS HARARE TO MILTON PARK (DUB)
505. 065164E D/CONSTABLE NETA FROM CID VTS HARARE TO KUWADZANA (DUB)
506. 985662W D/CONSTABLE SANDE FROM CID VTS HARARE TO MARIMBA (DUB)
507. 073580C D/CONSTABLE MAKANDWA FROM CID VTS HARARE TO MBARE (DUB)
508. 060488J CST ZINYENGE J FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
509. 068720V CST GWASHA H FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
510. 059351L CST CHITSATSO L FROM DETE TO MACHIPISA
511. 062219D CST MILLION R FROM CHOMBIRA TO ST MARYS
512. 984446Z CST RUGOHO M FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
513. 070241Y CST GWANYA F FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
514. 071009H CST CHINODA T FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
515. 990196Z CST NOTI S FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
516. 991028D CST WURAYAYI H FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
517. 990271F CST MUCHINI O FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
518. 985863P CST BETERA K FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
519. 063717G CST NGIRAZI D FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
520. 986802K CST CHAKOMBERA A FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
521. 068362F CST MAPFUMO KT FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
522. 994283R CST SIBANDA S FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
523. 056429K CST MADEKUROZVA N FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
524. 990194X CST MUSIIWA P FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
525. 992831N CST MAGARA L FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
526. 992367J CST CHITSIKE R FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
527. 070832Q CST TAKAENDESA N FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
528. 058320Q CST CHIBATAMOTO G FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
529. 990264Y CST HUNGWA T FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
530. 074450Y CST MUPUKUTA TA FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
531. 070825H CST CHESANI T FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
532. 986926V CST ZUKA V FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
533. 061130V CST NYABVURE U FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
534. 0433522F CST BODI V FROM NATIONAL TRAFFIC TO BORROWDALE POLICE INTELLEGENCE
535. 990098S CST NGORIMA E FROM NATIONAL TRAFFIC TO ZENGEZA POLICE INTELLIGENCE
MASVINGO PROVINCE
SENIOR OFFICER
536. C/SUPT CHIKUMA G. FROM HARARE TRAFFIC TO MASVINGO PHQ AS OC CAMPS AND HOSTELS
JUNIOR OFFICERS
537. 981078N C/INSP CHIPFAKACHA E FROM MASVINGO PHQ TO MASVINGO TRAFFIC AS OIC
538. 048781K C/INSP KUGARA M FROM MBARE TRAFFIC TO CHIVI AS OIC
539. 981904L C/INSP TAKAWIRA FROM KWEKWE RURAL TO MASVINGO PHQ AS OIC CAMPS AND HOSTELS
540. 113633N INSP KWENDA V FROM MKWASINE TO CHIREDZI TRAFFIC AS OIC
541. 052833B INSP MWEMBE FROM PGHQ INTERNAL INVESTIGATIONS TO MKWASINE AS OIC
542. 047325P INSP MUYAMBO C FROM GUTU TO GUTU TRAFFIC AS OIC
543. 046146Q INSP MAHEMBE T FROM HARARE CBD TRAFFIC TO CHIREDZI AS OIC OPERATIONS
544. 050933L INSP CHIFAMBA C FROM GUTU TRAFFIC TO GUTU AS OIC OPERATIONS
545. 041264B INSP MUTSINDIKWA A FROM MASVINGO PHQ TO MASVINGO CENTRAL AS OIC CRIME
546. 052913N INSP MANJONJO M FROM MASVINGO TRAFFIC TO MASVINGO PHQ AS OIC OPERATIONS
547. 045031W INSP CHIRAMBIWA FROM RUSAPE TRAFFIC TO CHIVI AS OIC CRIME
548. 045637E INSP MAKOFI P FROM MASVINGO TRAFFIC TO MASVINGO RURAL AS OIC CRIME
549. 983557H INSP MOYO V FROM MASVINGO RURAL TO MASVINGO TRAFFIC AS SECOND IN CHARGE
550. 042037W INSP MUTEMA S FROM MASVINGO PHQ TO MASVINGO RURAL AS OIC ADMINISTRATION
ASSISTANT INSPECTORS AND BELOW
551. 042652K A/INSP CHIVESE C. FROM BEITBRIDGE TRAFFIC TO ZRP GUTU
552. 049279N A/INSP VETERAI S.V. FROM BEITBRIDGE TRAFFIC TO ZRP BHASERA
553. 981114L D/A/INSPECTOR CHIGARISO FROM CIU MASVINGO TO CHIKATO (DUB)
554. 981666N A/INSP MAPHOSA J FROM BULAWAYO TRAFFIC WEST TO ZRP CHIKATO
555. 981744M A/INSP MANGENA FROM ZRP QUEENSPARK TO ZRP CHATSWORTH
556. 981650K A/INSP MAGAYA N. FROM CHIREDZI TRAFFIC TO ZRP CHIVI
557. 983412A A/INSP GWARA F. FROM CHIREDZI TRAFFIC TO ZRP BIKITA
558. 981216N A/INSP MOYO S. FROM MASVINGO TRAFFIC TO ZRP NDALI
559. 046885Z A/INSP CHIDHAKWA J. FROM GUTU TRAFFIC TO ZRP ZAKA
560. 049309W A/INSP MARUTHLA B. FROM GUTU TRAFFIC ZRP MASVINGO RURAL
561. 050255Z A/INSP MTETWA FROM CHIREDZI TRAFFIC TO ZRP CHIKOMBEDZI
562. 054085M SGT CHANZA B. FROM BULILIMAMANGWE DISTRICT TO ZRP BIKITA
563. 057659X SGT MUSHONGA FROM ZRP DONNINGTON TO ZRP MASHOKO
564. 050383N SGT SIBINDI C. FROM CHANGADZI CAMP CLINIC TO ZRP GEZANI POST
565. 061000D SGT MOYO A. FROM SIERRA TROOP TO ZRP CHAMBUTA POST
566. 981865E SGT CHIMWALA FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP MKWASINE
567. 059430X SGT MURONDOTI B. FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP MASHOKO
568. 983310P SGT GOMBAHARI B. FROM MUTARE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP MASHAVA
569. 052121G SGT NSINGO P. FROM NKULUMANE TRAFFIC TO ZRP MASHAVA
570. 068070N D/CONSTABLE MADZIRO N. FROM CID GUTU TO BHASERA (DUB)
571. 074475A D/CONSTABLE SINGIZI FROM CID GUTU TO CHATSWORTH (DUB)
572. 984560Y D/CONSTABLE MAGUTA FROM CID MASVINGO TO RUJEKO (DUB)
573. 063970P D/CONSTABLE CHIGADURO FROM CID MASVINGO TO CHIKATO (DUB)
574. 058645T D/CONSTABLE MAPAYA FROM CID MASVINGO TO MASVINGO RURAL (DUB)
575. 060962M D/CONSTABLE PHIRI FROM CID MASHAVA TO MASVINGO CENTRAL (DUB)
576. 068520C D/CONSTABLE MARUVA FROM CID MASHAVA TO CHIVI (DUB)
577. 067031J CST MATINGO FROM ZRP SAURCETOWN TO ZRP NGUNDU
578. 076205G CST MAGOGO R. FROM BEITBRIDGE TRAFFIC TO ZRP MASHAVA
579. 083340L CST TAPFUMA FROM LUPANE TRAFFIC TO ZRP TRIANGLE
580. 987143T CST MUKANGANWI V. FROM BULILIMAMANGWE DISTRICT TO ZRP CHIKOMBEDZI
581. 071872W CST SHAVA FROM MAZOWE TRAFFIC TO ZRP RUTENGA
582. 066795C CST HUKU W. FROM BULAWAYO CENTRAL TRAFFIC TO ZRP CHIREDZI
583. 061513L CST CHAHUVA FROM CENTENARY TRAFFIC TO ZRP NGUNDU
584. 079834A CST TAPOKA FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP MUCHAKATA
585. 992597J CST MAJAHANYA FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP MASHOKO
586. 992995J CST CHATAMBARARA FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP CHIREDZI
587. 993023X CST MAKWARIMBA FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP ZAKA
588. 993247Q CST RUNOZIVEI FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP BIKITA
589. 061232F CST NYERENYERE W. FROM MUTARE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP NDALI
590. 989622A CST KURINZIRWA B. FROM MUTARE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP CHATSWORTHS
591. 075321Y CST CHIFAMBA O. FROM MUTARE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP MASHOKO
592. 990273H CST MUNDEGUMA R. FROM MUTARE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP MKWASINE
593. 060359G CST MUSARURWA T. FROM CHANGADZI ARMOURY TO ZRP MUCHAKATA
594. 061850C CST CHIRWA B. FROM CHANGADZI CANTEEN TO ZRP TRIANGLE
595. 085385J CST ZVIZVENI N. FROM TANGO TROOP TO ZRP MWENEZI
596. 070645M CST KAMBA G. FROM ICT FAIRBRIDGE TO ZRP NDALI
597. 073440A CST MUUNZORA FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP BHASERA
598. 076715K CST KASIMA FROM JOTSHOLO TO MASHAVA
599. 986441S CST MADHOMBIRO E. FROM BEITBRIDGE TRAFFIC TO ZRP RUJEKO
600. 066976Z CST BVUNDURA FROM MAZOWE TRAFFIC TO ZRP MWENEZI
601. 065661V CST MAKUNA M. FROM BEITBRIDGE TRAFFIC TO ZRP CHIKOMBEDZI
602. 986436M CST CHIKOMBE L. FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP MASHOKO
603. 063672H CST MWOYOSVI B. FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP MKWASINE
604. 070370N CST KECHI C. FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP BHASERA
605. 990537V CST MVUWU C. FROM BEITBRIDGE TRAFFIC TO ZRP MASHOKO
606. 992915E CST MOYO P. FROM BEITBRIDGE TRAFFIC TO ZRP ZAKA
607. 083059F CST JOTAMU J. FROM BEITBRIDGE TRAFFIC TO ZRP BIKITA
608. 066451D CST CHIHABU P.D. FROM BEITBRIDGE TRAFFIC TO ZRP GUTU
609. 985486E SGT NCUBE C. FROM ZVISHAVANE TRAFFIC TO ZRP CHIREDZI
610. 062808V CST MUTILA FROM KWEKWE TRAFFIC ZRP TO NDALI
MIDLANDS PROVINCE
JUNIOR OFFICERS
611. 042328H C/INSP MUDODO W FROM GWERU TRAFFIC TO KWEKWE RURAL AS OIC
612. 044728R C/INSP MOYO R FROM MABVUKU TRAFFIC TO GWERU CENTRAL AS OIC
613. 981211H C/INSP GUVAVA FROM KWEKWE TRAFFIC TO ZHOMBE AS OIC
614. 042263A C/INSP SABAU J FROM ZHOMBE TO GWERU TRAFFIC AS OIC
615. 031467C C/INSP ZISENGWE FROM MIDLANDS PASTU TO MIDLANDS PHQ PROJECTS AS OIC
616. 044581G INSP DENHERE S FROM WARREN PARK TRAFFIC TO BUCHWA AS OIC ADMIN
617. 045262X INSP SAIZI FROM AMAVENI TO KWEKWE TRAFFIC AS OIC
618. 046519N INSP MUKWAMBO S. FROM MIDLANDS CAMPS AND HOSTELS TO GWERU CENTRAL PEC 3
619. 046412X INSP MUNYONGA N FROM AVONDALE TRAFFIC TO GWERU RURAL AS OIC ADMIN
620. 053948N INSP MAUKAZUVA FROM NEMBUDZIYA TO AMAVENI AS OIC
621. 983473R INSP MARIGA FROM ZVISHAVANE TO ZVISHAVANE TRAFFIC AS OIC
622. 044346B INSP MANDAZA FROM ZVISHAVANE TRAFFIC TO MKOBA AS OIC
623. 039325T INSP ZENGEYA FROM PLUMTREE TO MIDLANDS PHQ AS OIC CAMPS AND HOSTELS
624. 980517M INSP GOREMUSANDU FROM MKOBA TO GWERU TRAFFIC AS OIC ADMIN
625. 045876P INSP NHUNZWI FROM GOKWE TO GOKWE TRAFFIC AS OIC
626. 044993A INSP JULIUS FROM GOKWE TRAFFIC TO NEMBUDZIYA AS OIC OPERATIONS
627. 039488M INSP MUSONZA FROM GWERU TRAFFIC TO KWEKWE CENTRAL AS OIC OPERATIONS
628. 044860K INSP YULE K FROM GWERU TRAFFIC TO GWERU CENTRAL AS OIC OPERATIONS
629. 058192B INSP ZVINYA P FROM GWERU TRAFFIC TO GOKWE AS OIC OPERATIONS
ASSISTANT INSPECTORS AND BELOW
630. 051236Q A/INSP MAPERA FROM MASVINGO TRAFFIC TO ZRP CHARANDURA
631. 055458E A/INSP MBEWE FROM BHASERA TO ZHOMBE
632. 985295X A/INSP DZINGAI FROM CHIREDZI TRAFFIC TO ZRP SILOBELA
633. 983198S A/INSP ZVIDZAYI FROM MASVINGO TRAFFIC TO ZRP MABOLENI
634. 057256 D/A/INPSECTOR MATSA FROM CID GWERU TO SENGA (DUB)
635. 983329K D/A/INSPECTOR MUSARAPASI FROM CID LAW & ORDER GWERU TO NEHANDA (DUB)
636. 042592V A/INSP DZVENE S. FROM GWERU TRAFFIC TO ZRP MANOTI
637. 049242Y A/INSP CHIPOERA A. FROM GUTU TRAFFIC TO ZRP MBIZO
638. 980373X S/MJR DUBE S FROM BULAWAYO CENTRAL TRAFFIC TO ZRP MANOTI
639. 984969S SGT MARAMBIRE S. FROM KWEKWE TRAFFIC TO ZRP MANOTI
640. 985854R SGT MUGWAGWA T. FROM KWEKWE TRAFFIC TO ZRP NEMBUDZIYA
641. 050483X SGT KATAKWALA T. FROM HQ TROOP TO ZRP LALAPANSI
642. 050108S SGT MWALE FROM CHANGADZI HQ TROOP TO ZRP SILOBELA
643. 048925D SGT FANIZO F. FROM BINDURA TRAFFIC TO ZRP NEMBUDZIYA
644. 059943E SGT DOMBO F. FROM FAIRBRIDGE PUC TO ZRP MATAGA
645. 055597F SGT DENENGA FROM VICTOR TROOP TO ZRP ZHOMBE
646. 077243J D/CONSTABLE MWANZA FROM CID GWERU TO GWERU RURAL (DUB)
647. 046303D D/CONSTABLE MUDHUMBU FROM CID ZVISHAVANE TO MBERENGWA (DUB)
648. 060370T CST MUREFU S. FROM FAIRBRIDGE CAMPS AND HOSTELS TO ZRP MABOLENI
649. 986474D CST TUMBO E. FROM GWERU TRAFFIC TO GWERU CENTRAL
650. 988188R CST MATANDIRE P. FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP MATAGA
651. 077139W CST CHITENGU T. FROM MBEMBESI TRAFFIC TO ZRP MBERENGWA
652. 079819J CST DZENGA R. FROM BULAWAYO CENTRAL TRAFFIC TO ZRP GOKWE
653. 067594W CST CHITATE B. FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP GOKWE
654. 072793X CST NCUBE T. FROM GOLF TROOP TO ZRP SHURUGWI
655. 065381Q CST SIMANGO H. FROM SIERRA TROOP TO ZRP MVUMA
656. 076442N CST MHLANGA P. FROM SIERRA TROOP TO ZRP CHARANDURA
657. 085851Q CST GWATIRERA R. FROM SIERRA TROOP TO ZRP GWERU RURAL
658. 062140S CST TAPERA M.M. FROM CHANGADZI CANTEEN TO ZRP MUTAPA
659. 064184P CST CHIGWEDERE H.T. FROM CHANGADZI CONSEC TO ZRP SENGA
660. 074846D CST MUTANGA S. FROM FORMED POLICE UNIT TO ZRP GWERU CENTRAL
661. 076564W CST KAMBARAMI B. FROM FORMED POLICE UNIT TO ZRP MABOLENI
662. 061178X CST CHIRONGOMA S. FROM GWERU TRAFFIC TO ZRP AMAVENI
663. 075322W CST CHIAMBURE FROM GWANDA TRAFFIC TO ZRP NEHANDA
664. 060505Q CST RUKUNI S. FROM BEITBRIDGE TRAFFIC TO ZRP SENGA
665. 076174L CST CHITOTOMBE V. FROM BEITBRIDGE TRAFFIC TO ZRP LALAPANSI
MASHONALAND EAST PROVINCE
SENIOR OFFICERS
666. SUPT MASUKA F. FROM CONSEC TO MUREWA DHQ AS SUPT ADMINISTRATION
667. SUPT GORERAZA S. TO REMAIN MUREWA DHQ AS SUPT CRIME
668. SUPT CHIRISERI A.K. TO REMAIN MUREWA DHQ AS SUPT OPERATIONS
JUNIOR OFFICERS
669. 113861L C/INSP CHIGEDE E FROM MARONDERA TRAFFIC TO CHINAMHORA AS OIC
670. 040601T C/INSP DODZO B FROM HARARE CBD TRAFFIC TO WEDZA AS OIC
671. 981136T C/INSPTENDAI V FROM CHINAMHORA TO MARONDERA TRAFFIC AS OIC
672. 052451L INSP KAWOCHA FROM MASH EAST PHQ TO MUREWA TRAFFIC AS OIC
673. 053647L INSP MWONZORA B FROM MARONDERA CENTRAL TO MARONDERA TRAFFIC AS OIC ADMINISTRATION
674. 045924R INSP CHAREDZERA T FROM HARARE TRAFFIC TO MUREWA AS OIC CRIME
675. 983041X INSP MUCHADEHAMA B FROM CHIVHU TO CHIVHU TRAFFIC AS OIC
676. 047264Y INSP SHAYANEWAKO F FROM MARONDERA TRAFFIC TO MARONDERA CENTRAL AS OIC CRIME
677. 049525F INSP MAWANDA J FROM MUREWA TRAFFIC TO CHINAMHORA AS OIC CRIME
678. 044548W INSP MUSIIWA R FROM CHIVHU TRAFFIC TO CHIVHU AS OIC ADMINISTRATION
679. 981529D INSP MUTEERA E FROM CHINAMHORA TO DEMA AS OIC CRIME
680. 981201X INSP JAMU E FROM HARARE TRAFFIC TO DEMA AS OIC OPERATIONS
681. 046154R INSP JOKONYA TO REMAIN CHINAMHORA AS OIC ADMIN
ASSISTANT INSPECTORS AND BELOW
682. 050460S A/INSP CHEHWARI J. FROM ICT FAIRBRIDGE TO ZRP MASASA
683. 047494Y SGT ZHAKATA FROM ZRP DONNINGTON TO ZRP HWEDZA
684. 050080J SGT MARIMBA B. FROM MUTARE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP NYAMAPANDA
685. 983951L SGT MUTEMA E. FROM GWERU TRAFFIC DHQ TO ZRP MARONDERA CENTRAL
686. 050805X SGT NANA N. FROM MUTARE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP MUREHWA
687. 985661N SGT MANGUNDU V. FROM MUTARE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP MUTAWATAWA
688. 983874C SGT MUSHAYAVANHU T. FROM CHIPINGE TRAFFIC TO ZRP MUTOKO
689. 065045E D/SERGEANT TSANDUKWA E. FROM CID MUREWA TO MUTOKO (DUB)
690. 055004L D/SERGEANT GADHI B.B. FROM CID MARONDERA TO DOMBOTOMBO (DUB)
691. 994604Q D/SERGEANT GARAWAZIVA F. FROM CID MUREWA TO MUTAWATAWA (DUB)
692. 072830A D/CONSTABLE MUSUNDA FROM CID MUREWA TO MUTAWATAWA (DUB)
693. 989976K D/CONSTABLE CHAPUTSIRA FROM CID MUREWA TO JURU (DUB)
694. 075887K D/CONSTABLE HIYA FROM CID MUREWA TO CHINAMHORA (DUB)
695. 985219P D/CONSTABLE GANDASHANGA FROM CID MUREWA TO MUREWA (DUB)
696. 986715Q D/CONSTABLE CHAPEYAMA B. FROM CID CHIVHU TO CHIVHU (DUB)
697. 062068P D/CONSTABLE MAZHAMBE O. FROM CID CHIVHU TO FURTHERSTONE (DUB)
698. 051392Q D/CONSTABLE MWAKANHENI T. FROM CID MARONDERA TO MARONDERA RURAL (DUB)
699. 059630P D/CONSTABLE MAKUYANA D. FROM CID MARONDERA TO MARONDERA CENTRAL (DUB)
700. 071893T D/CONSTABLE RUZIVE A. FROM CID MARONDERA TO MACHEKE (DUB)
701. 076610W CST MARANGE P. FROM FORMED POLICE UNIT TO ZRP MAKOSA
702. 070211Q D/CST MLAMBO FROM CID CHITUNGWIZA TO SADZA (DUB)
703. 988966M CST MANDEYA FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP MAKOSA
704. 986641K CST MUSWERE FROM CHIVHU TRAFFIC TO ZRP WEDZA
705. 045684F CST TIBUGARE L. FROM VICTORIA FALLS TRAFFIC TO ZRP MUREWA
706. 064267E CST BOROMA E. FROM CHITUNGWIZA TRAFFIC TO ZRP JURU
707. 985644B CST NAMATE J. FROM MUREHWA TRAFFIC TO ZRP MUTAWATAWA
708. 063004G CST TATI C. FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP MAKOSA
709. 995012J CST NCUBE FROM CHIVI TO MAHUSEKWA
710. 993685R CST MLILO P. FROM CHITUNGWIZA TRAFFIC TO ZRP WEDZA
711. 056780R CST BANDA B. FROM GWANDA TRAFFIC TO ZRP CHINAMHORA
712. 064262Z CST TAKAWIRA T. FROM GWANDA TRAFFIC TO ZRP SADZA
713. 067683S CST TARUPIWA T. FROM ZVISHAVANE TRAFFIC TO ZRP FURTHERSTONE
714. 062423A CST DUBE M. FROM GOKWE TRAFFIC TO ZRP NYAMAPANDA
715. 064403C CST MBOWA F. FROM KWEKWE TRAFFIC TO ZRP BEATRICE
MASHONALAND CENTRAL PROVINCE
SENIOR OFFICER
716. SUPT NYAKATA E. FROM MT DARWIN TO MASH CENTRAL PHQ AS CPO
JUNIOR OFFICERS
717. 981366B C/INSP MUKUNZA P FROM HARARE TRAFFIC TO CHIWARIDZO AS OIC
718. 052517H INSP MATANDARE FROM MAZOWE TRAFFIC TO MAZOWE AS OIC
719. 042928K INSP VAMBE N FROM BINDURA TRAFFIC TO SHAMVA AS OIC ADMIN
720. 052159T INSP MUKANGANWI FROM GURUVE DHQ TO MASH CENTRAL PHQ AS DEPUTY PROVINCIAL CHAPLAIN
721. 044457X INSP MASEKO F FROM MAZOWE TO MAZOWE TRAFFIC AS OIC
722. 983220R INSP CHAPANDUKA S FROM RUSHINGA TO MT DARWIN TRAFFIC AS OIC
723. 043318J INSP KATIVHU FROM BINDURA TRAFFIC TO CHIWARIDZO AS OIC ADMIN
724. 045142R INSP MTISI S FROM SHAMVA TO BINDURA TRAFFIC AS OIC
725. 049517X INSP HODOBO B FROM MT DARWIN TRAFFIC TO RUSHINGA AS OIC CRIME
726. 049256N INSP MUNYENGWA W FROM MVURWI TRAFFIC TO GURUVE AS OIC CRIME
727. 042373G INSP WARAMBWA C FROM HARARE CBD TRAFFIC TO MADZIWA AS OIC
728. 042912S INSP KAZEMBE M FROM GURUVE TO MVURWI TRAFFIC AS OIC
ASSISTANT INSPECTORS AND BELOW
729. 046079K A/INSP MUGUZA FROM CHITUNGWIZA TRAFFIC TO ZRP CHOMBIRA
730. 042561L A/INSP SIBANDA S FROM BULAWAYO CENTRAL TRAFFIC TO ZRP MT DARWIN
731. 985537K A/INSP DUBE N FROM BULAWAYO CENTRAL TRAFFIC TO ZRP GURUVE
732. 983424N A/INSP LONGWE S. FROM GOKWE TRAFFIC TO ZRP KANYEMBA
733. 982862C A/INSP MAHUKU E. FROM MUTARE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP MADZIWA
734. 050406N A/INSP RUTANHIRA T FROM MUTARE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP CHIWARIDZO
735. 058474R A/INSP CHIKONO G. FROM CHIPINGE TRAFFIC TO ZRP CENTENARY
736. 042705S A/INSP MUTAMBO E. FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP DOTITO
737. 985919A A/INSP MUTAMBO E. FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP MUSHUMBI POOLS
738. 047536T S/MAJOR TADZIMIRWA FROM WARREN PARK TRAFFIC TO ZRP SHAMVA
739. 060096W SGT MARADZAMUNDA FROM HARARE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP MUSHUMBI POOLS
740. 062439S SGT CHINYEMBA T. FROM HARARE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP MUZARABANI
741. 071493J SGT MOYO K. FROM HARARE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP DOTITO
742. 055836Q SGT NCUBE F. FROM MUTARE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP CENTENARY
743. 068839Z SGT CHIUTSI FROM CHIVHU TRAFFIC TO ZRP CONSESSION
744. 986769Z SGT MATEREKE P. FROM CHIPINGE TRAFFIC TO ZRP RUSHINGA
745. 985002D SGT NYAMUKONDIWA P.M. FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP MUKUMBURA
746. 062764W SGT CHIRAYI FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP MUZARABANI
747. 066120T SGT MUSAIDZA FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP MAZOWE
748. 058770E SGT MLAMBO FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP RUSHINGA
749. 051230G D/CONSTABLE MANHINDI FROM CIU MT DARWIN TO MT DARWIN (DUB)
750. 055283P D/CONSTABLE CHIWODZA FROM CID GURUVE TO GURUVE (DUB)
751. 055447S D/CONSTABLE CHAENDA FROM CIU GURUVE TO MVURWI (DUB)
752. 070295G D/CONSTABLE MUTANDAVARI FROM CID BINDURA TO CHIWARIDZO (DUB)
753. 073843X D/CONSTABLE MUNONGI FROM CID BINDURA TO BINDURA URBAN (DUB)
754. 983400M D/CONSTABLE CHIKOMBE FROM CID BINDURA TO BINDURA RURAL (DUB)
755. 043965M SGT NDONGWE S. FROM WARREN PARK TRAFFIC TO ZRP GLENDALE
756. 063023C CST MUSONI E. FROM ZVISHAVANE TRAFFIC TO ZRP MVURWI
757. 080721P CST MANDIKISI FROM GUTU TO BINDURA CENTRAL
758. 991143D CST DUNDURU E. FROM CHITUNGWIZA TRAFFIC TO ZRP RUSHINGA
759. CST CHIPANGO FROM SOUTHERTON TRAFFIC TO MVURWI
760. 087409J CST DLIWAYO FROM LUPANE TRAFFIC TO MVURWI
761. 070571G D/CST MATUBU FROM CID CHITUNGWIZA TO KANYEMBA (DUB)
762. 072940G CST SITHOLE M. FROM MBEMBESI TRAFFIC TO CENTENARY
763. 083199H CST TOPERESU M. FROM MBEMBESI TRAFFIC TO ZRP KANYEMBA
764. 062293J CST MOYO B. MBEMBESI TRAFFIC ZRP MAZOWE
765. 077049V CST MANYONGODE FROM MBEMBESI TRAFFIC TO ZRP MUZARABANI
766. 996432C CST CHITAGU FROM MAZOWE TRAFFIC TO ZRP KANYEMBA
767. 995390V CST CHINHO FROM LUPANE TRAFFIC TO ZRP GLENDALE
768. 987055K CST CHIGARISO FROM CHIVHU TRAFFIC TO ZRP MUZARABANI
769. 084651K CST NYAHUMA FROM CHIVHU TRAFFIC TO ZRP CHOMBIRA
770. 986209Q CST JUMBURU M. FROM CHIPINGE TRAFFIC TO ZRP CONCESSION
771. 070928V CST MUTEMA T. CHIPINGE TRAFFIC ZRP MUKUMBURA
772. 075325Z CST MACHARAGA P. FROM CHIPINGE TRAFFIC TO ZRP MUSHUMBI POOLS
773. 079654E CST MAKANGANISE FROM CHIPINGE TRAFFIC ZRP TO MUKUMBURA
774. 071530Z CST CHITONHORA P. FROM CHIPINGE TRAFFIC TO ZRP MUZARABANI
775. 993019S CST MWINDE S. FROM CHIPINGE TRAFFIC TO GURUVE
776. 083254S CST ZHOU FROM MAZOWE TRAFFIC TO ZRP GURUVE
777. 071007F CST MUTENGWA S. FROM CHIPINGE TRAFFIC TO ZRP MUSHUMBI POOLS
778. 070838Q CST DUTIRO T. FROM CHIPINGE TRAFFIC TO ZRP CONCESSION
779. 986792Z CST MUPEMI R. FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP DOTITO
780. 072487P CST SHUMBA FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP GLENDALE
781. 072705B CST TARWIREI FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP RUSHINGA
782. 073164A CST MUKANDA FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP SHAMVA
783. 074173X CST MAFUNGA FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP CENTENARY
784. 989106P CST LAVALA FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP MUKUMBURA
785. 989549W CST GUNDA FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP CHOMBIRA
786. 075154N CST MUBAIWA FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP CHIWARIDZO
787. 991115Y CST CHIFAMBA FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP BINDURA RURAL
788. 062413P CST TEKESI T. FROM FORMED POLICE UNIT TO ZRP BINDURA RURAL
789. 062842F CST CHAPO W. FROM CHIKURUBI HQ TROOP TO ZRP RUSHINGA
790. 069918X CST CHINGWARU F. FROM OSCAR TROOP TO ZRP MADZIWA
791. 070760B CST BAKO M. FROM PSTT TO ZRP CENTENARY
792. 074890B CST MUCHAKA N. FROM CHUKURUBI HQ TROOP TO ZRP MUZARABANI
793. 081854W CST BHERU F. FROM HOTEL TROOP TO ZRP MVURWI
794. 087248J CST CHIBWE C. FROM CHITUNGWIZA TRAFFIC TO ZRP CONCESSION
795. CST MAFURATIDZE FROM HARARE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP DOTITO
796. 076511W CST PHIRI A. FROM HARARE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP MUKUMBURA
797. 988606W CST CHAPARIKA FROM SOUTHERTON TRAFFIC TO ZRP MT DARWIN
798. 986157Y CST MATARE C. FROM GWERU TRAFFIC DHQ TO ZRP MUKUMBURA
799. 986454H CST SVAVISAI L. FROM KWEKWE TRAFFIC TO ZRP CHOMBIRA
800. 065445K CST CHIMUZA P. FROM ZVISHAVANE TRAFFIC TO ZRP MT DARWIN
801. 987669C CST NYAJENA V. FROM ZVISHAVANE TRAFFIC TO ZRP MAHUHWE POST
POLICE PROTECTION UNIT
JUNIOR OFFICER
802. 040946F INSP MASVOKWENI FROM MASHONALAND CENTRAL PHQ TO PPU PHQ AS DEPUTY PROVINCIAL CHAPLAIN
STAFF ADMINISTRATION
803. 057395K S/C/INSP DENDERE FROM NATIONAL TRAFFIC PHQ TO MASH CENTRAL PHQ AS CHIEF CLERK
804. 052966Y S/INSP NYAMUNDANDA FROM NATIONAL TRAFFIC PHQ TO PPU PHQ AS ASSISTANT CHIEF CLERK
805. 982413P S/INSP MLOKOTE FROM NATIONAL TRAFFIC PHQ TO PGHQ FINANCE AS ASSISTANT CHIEF CLERK
806. 050038N S/A/INSP MAHOFA FROM HARARE TRAFFIC DHQ TO HARARE PHQ AS ASSISTANT FINANCE OFFICER
807. 984104C S/A/INSP ZONDO FROM NATIONAL TRAFFIC PHQ TO PPU TOMLINSON DHQ AS DISTRICT CLERK
808. 984985K S/SGT MANYAME FROM NATIONAL TRAFFIC FINANCE TO HARARE PHQ FINANCE
809. 064867V S/SGT MATOPODZI FROM HARARE TRAFFIC DHQ TO CID PHQ AS REGISTRY CLERK
810. 057329N S/SGT CHIGUBHU FROM NATIONAL HIGHWAY PATROL DHQ TO KARIBA DHQ AS ASSISTANT DISTRICT CLERK
811. 054446E S/SGT MUSINAMWANA FROM MIDLANDS TRAFFIC DHQ TO GWERU RURAL DHQ AS ASSISTANT DISTRICT CLERK
812. 989446J S/CST RUTIZE FROM NATIONAL TRAFFIC PHQ TO PPU ESCORTS REGISTRY
813. 069910N S/CST NYABADZA FROM HARARE TRAFFIC DHQ TO PPU TOMLINSON DHQ
814. 056430L S/CST MADUMIRA FROM MIDLANDS TRAFFIC DHQ TO ZVISHAVANE DHQ REGISTRY
815. 074678G S/CST MUGUTI FROM MIDLANDS TRAFFIC DHQ TO MIDLANDS PHQ REGISTRY
816. 060914K S/CST MARASHA FROM HARARE TRAFFIC DHQ TO CHITUNGWIZA DHQ REGISTRY
817. 064841D S/CST LINGO FROM MASHONALAND WEST TRAFFIC DHQ TO MAKONDE DHQ REGISTRY
818. 070495Z S/CST MANDANDA FROM HARARE DHQ REGISTRY TO MBARE DHQ REGISTRY
819. 060594M S/CST ASA FROM MASHONALAND WEST TRAFFIC DHQ TO MAKONDE DHQ REGISTRY
PLEASE SUBMIT CASUALTY RETURNS BY 16 OCTOBER 2018 AS SOON AS THE TRANSFERS HAVE BEEN IMPLEMENTED STOP STOP
++++++++
111945B VTM/VM
TO ALL STNS CLASS ‘A'
RDO TM 375/18 DD 11/10/18
'IMMEDIATE'
SUBJECT: TRANSFERS: OFFICERS AND MEMBERS: NATIONAL TRAFFIC RESTRUCTURING CMM DUB CMM CID AND SUPPORT UNIT STOP
THE FOLLOWING TRANSFERS HAVE BEEN APPROVED AND SHOULD BE IMPLEMENTED IMMEDIATELY STOP
PGHQ
SENIOR OFFICERS
1. C/SUPT BIZEKI S. FROM NATIONAL TRAFFIC PHQ TO PGHQ AS STAFF OFFICER [ADMINISTRATION]
2. C/SUPT NYAUMWE K. FROM NATIONAL TRAFFIC PHQ TO PGHQ OPERATIONS AS STAFF OFFICER NATIONAL HIGHWAY PATROL
3. SUPT CHIPANDA N. TO REMAIN PGHQ OPERATIONS AS SUPT NATIONAL HIGHWAY PATROL
4. SUPT MWATSIKESIMBE T. FROM CONSEC UNIT 7 TO PGHQ AS SUPT CONSEC UNIT 1
5. SUPT MAJOJO M. FROM PGHQ CRIME TO PGHQ OPERATIONS AS SUPT NATIONAL ANTI-STOCK THEFT UNIT
6. SUPT NDLOVU V. FROM NATIONAL TRAFFIC TO PGHQ NATIONAL CHAPLAINCY AS SUPT CHAPLAINCY
7. SUPT MAMBURE T. FROM NATIONAL ANTI-STOCK THEFT TO PGHQ CRIME AS SUPT CRIME
8. SUPT MARAMWIDZE C. FROM NATIONAL TRAFFIC PHQ TO POLICE STAFF COLLEGE AS HEAD TRAFFIC TRAINING SCHOOL
JUNIOR OFFICERS
9. 981376M C/INSP CHIFAMBA B. FROM NATIONAL TRAFFIC PHQ TO POLICE STAFF COLLEGE [TRAFFIC TRAINING SCHOOL] AS TRAINING SUPERVISOR
10. 040218P INSP RUDZIRWAYI D. FROM NATIONAL TRAFFIC PHQ TO POLICE STAFF COLLEGE [TRAFFIC TRAINING SCHOOL] AS TRAINER
11. 055935Y INSP ZINYUKU L FROM KADOMA TRAFFIC TO PGHQ PLANNING AND DEVELOPMENT AS A RESEARCHER
12. 044273X INSP KUZIPABADZA B FROM NATIONAL TRAFFIC PHQ TO POLICE STAFF COLLEGE [TRAFFIC TRAINING SCHOOL] AS TRAINER
13. 982880X INSP CHIRIMUUTA C FROM NATIONAL TRAFFIC PHQ TO POLICE STAFF COLLEGE [TRAFFIC TRAINING SCHOOL] AS TRAINER
ASSISTANT INSPECTORS AND BELOW
14. 050460X A/INSP NANGATIRA C FROM NATIONAL TRAFFIC PHQ TO POLICE STAFF COLLEGE [TRAFFIC TRAINING SCHOOL] AS TRAINER
15. 043500G A/INSP CHABATA M FROM NATIONAL TRAFFIC PHQ TO POLICE STAFF COLLEGE [TRAFFIC TRAINING SCHOOL] AS TRAINER
16. 047738W A/INSP MHANGAMI P FROM NATIONAL TRAFFIC PHQ TO POLICE STAFF COLLEGE [TRAFFIC TRAINING SCHOOL] AS TRAINER
17. 051934Z A/INSP DUMBA T FROM NATIONAL TRAFFIC PHQ TO POLICE STAFF COLLEGE [TRAFFIC TRAINING SCHOOL] AS TRAINER
18. 059960Y A/INSP TEMBO E FROM NATIONAL TRAFFIC PHQ TO POLICE STAFF COLLEGE [TRAFFIC TRAINING SCHOOL] AS TRAINER
19. 981698M A/INSP MADZIMA M FROM NATIONAL TRAFFIC PHQ TO POLICE STAFF COLLEGE [TRAFFIC TRAINING SCHOOL] AS TRAINER
20. 983460C SGT TONGOONA D FROM NATIONAL TRAFFIC PHQ TO POLICE STAFF COLLEGE [TRAFFIC TRAINING SCHOOL] AS TRAINER
21. 064853R SGT NGANDINI A FROM NATIONAL TRAFFIC PHQ TO POLICE STAFF COLLEGE [TRAFFIC TRAINING SCHOOL] AS TRAINER
22. 059952Q SGT MAWUYA C FROM NATIONAL TRAFFIC PHQ TO POLICE STAFF COLLEGE [TRAFFIC TRAINING SCHOOL] AS TRAINER
23. 987166F SGT MUGONI M FROM NATIONAL TRAFFIC PHQ TO POLICE STAFF COLLEGE [TRAFFIC TRAINING SCHOOL] AS TRAINER
24. 991627E SGT MAHUBABA T FROM NATIONAL TRAFFIC PHQ TO POLICE STAFF COLLEGE [TRAFFIC TRAINING SCHOOL] AS TRAINER
25. 071415Z CST MUTAKI P FROM NATIONAL TRAFFIC PHQ TO POLICE STAFF COLLEGE [TRAFFIC TRAINING SCHOOL] AS TRAINER
MANICALAND PROVINCE
SENIOR OFFICERS
26. SUPT NYATEKA P. FROM HARARE TRAFFIC TO MUTARE RURAL DHQ AS SUPT OPERATIONS
27. SUPT NYANHANDA D. FROM CONSEC UNIT 4 TO MANICALAND PHQ AS SUPT CONSEC UNIT 7
JUNIOR OFFICERS
28. 045995T C/INSP ZHANERO FROM MUTARE CENTRAL TO MANICALAND PHQ AS OIC OPERATIONS
29. 980406H C/INSP RUKUNDA FROM MANICALAND OPERATIONS TO MUTARE CENTRAL AS OIC
30. 981336T C/INSP MANGUNDU S FROM SAKUBVA TO RUSAPE URBAN AS OIC
31. 038815P C/INSP CHIMU FROM INYATHI TO SAKUBVA AS OIC
32. 050786S INSP GOVHA FROM CHIVI TO RUSAPE TRAFFIC AS OIC
33. 982661J INSP FANANIDZAI V. FROM MUTARE CENTRAL TRAFFIC TO MANICALAND PHQ OPERATIONS AS SECOND IN CHARGE
34. 044990D INSP MASAKA FROM ODZI TO NYAZURA AS OIC
35. 043115N INSP TEMBO TO REMAIN CHIKANGA AS OIC
36. 982607A INSP MACHUWAIRE FROM SAKUBVA TO MUTARE TRAFFIC AS OIC
37. 040944D INSP MUTANGA FROM CHIPINGE URBAN TO CHIPINGE TRAFFIC AS OIC
38. 041382E INSP KARUMBIDZA TO REMAIN CHIPINGE URBAN AS OIC CRIME
39. 041803M INSP MAPIDIGU FROM CHIPINGE TRAFFIC TO CHIPINGE URBAN AS OIC OPERATIONS
40. 981408 INSP NCUBE FROM MUTARE TRAFFIC TO SAKUBVA AS OIC OPERATIONS
41. 042913T INSP KAZINGE FROM MURAMBINDA TO RUSAPE CENTRAL AS OIC CRIME
42. 112614F INSP CHAMINUKA FROM BUCHWA TO DANGAMVURA AS OIC ADMINISTRATION
43. 045802K INSP MAWARE FROM RUSAPE TO MURAMBINDA AS OIC CRIME
44. 037180M INSP MASVONGO TO REMAIN NYANGA TRAFFIC AS OIC
45. 042806L INSP KADORO F FROM CHIREDZI TRAFFIC TO ODZI AS OIC
46. 050254Y INSP MUTEKWA M TO REMAIN CONSTRUCTION UNIT 07 [MANICALAND PROVINCE] AS SECOND IN CHARGE
47. 049580G INSP FANA T TO REMAIN CONSTRUCTION UNIT 07 [MANICALAND PROVINCE] AS HEAD PAINTING
ASSISTANT INSPECTORS AND BELOW
48. 042551A A/INSP KAMELA FROM MASVINGO TRAFIC TO ZRP CHIPINGE URBAN
49. 049017D A/INSP MPOFU FROM MASVINGO TRAFFIC TO ZRP RUSAPE URBAN
50. 051237R A/INSP MAPOLISA O. FROM ZVISHAVANE TRAFFIC TO ZRP CASHEL
51. 981600F A/INSP MBEREWERE F. FROM KWEKWE TRAFFIC TO ZRP CHIPINGE RURAL
52. 045045L A/INSP MUTEMA C. FROM GWERU TRAFFIC DHQ TO ZRP NYAMAROPA
53. 041008J A/INSP KAFILE T. FROM GURUVE TRAFFIC TO ZRP DOROWA
54. 052498M S/MJR MOYO B. FROM ZVISHAVANE TRAFFIC TO ZRP MAYO
55. 048532B SGT DUBE Z. FROM GURUVE TRAFFIC TO ZRP RUWANGWE
56. 982320R SGT MANGWANYA S. FROM MARONDERA CENTRAL TO BUHERA
57. 061486G SGT SHANJE R. FROM GWERU TRAFFIC TO ZRP MAYO
58. 054329S SGT MUCHERI R. FROM GWERU TRAFFIC TO ZRP MUZOKOMBA
59. 056270M SGT NDLOVU D. FROM ZRP JM NKOMO AIRPORT TO ZRP BUHERA
60. 053007Q SGT SADOMBA C. FROM BULAWAYO TRAFFIC WEST TO ZRP MAYO
61. 986040G SGT MADONDO M. FROM ZVISHAVANE TRAFFIC TO ZRP RUSAPE URBAN
62. 065965A SGT MAROPOTA B. FROM GWERU TRAFFIC TO ZRP MUZOKOMBA
63. 983854F SGT MANDEMA H. FROM MBEMBESI TRAFFIC TO ZRP PENHALONGA
64. 052824R SGT CHIKOMO F. FROM MUTARE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP MARANGE
65. 060080D SGT MHONDIWA S. FROM MWENEZI TO MURAMBINDA
66. 983193M SGT DUMBURA F. FROM MUTARE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP CHIPINGE RURAL
67. 985187E SGT GANDI M. FROM MUTARE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP RUSAPE URBAN
68. 051264W SGT PANGETI F. FROM MUTARE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP NYAMAROPA
69. 986669Q SGT ZVOMUYA C. FROM MUTARE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP CHIPINGE RURAL
70. 050807Z SGT CHIKARI FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP BUHERA
71. 983030K SGT MUDOMBOZI FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP MUZOKOMBA
72. 996422R CST MUKWESHA N. FROM CHITUNGWIZA TRAFFIC TO ZRP ODZI
73. 071469H CST KUREVA FROM HWANGE TRAFFIC TO ZRP MAYO
74. 068709H CST ZHOU FROM HWANGE TRAFFIC TO ZRP CASHEL
75. 077403H CST MUTSVETWA FROM HWANGE TRAFFIC TO ZRP CHIMANIMANI
76. 074886X CST MAKAZA T. FROM CHITUNGWIZA TRAFFIC TO ZRP MUTASA
77. 071697F CST MUDARIKI S. FROM CHITUNGWIZA TRAFFIC TO ZRP MUTARE CENTRAL
78. 076681R D/CONSTABLE MAVANGWA FROM CID MUTARE TO MUTARE RURAL (DUB)
79. 064350V D/CONSTABLE TARUVINGA FROM CID MUTARE TO PENHALONGA (DUB)
80. 068854D D/CONSTABLE SKEPA FROM CID MUTARE TO ODZI (DUB)
81. 065558H D/CONSTABLE MAKWANDA FROM CID MUTARE TO MARANGE (DUB)
82. 991937R D/CONSTABLE SIBANDA FROM CID MUTARE TO CHIKANGA (DUB)
83. 072859T D/CONSTABLE CHAZUZA FROM CID MUTARE TO SAKUBVA (DUB)
84. 068020J D/CONSTABLE CHIKUKU FROM CID MUTARE TO CASHEL (DUB)
85. 068239X D/CONSTABLE HUNGWE FROM CID MUTARE TO DANGAMVURA (DUB)
86. 083228P D/CONSTABLE MASIYACHENGO FROM CID MUTARE TO MUTARE CENTRAL (DUB)
87. 053340C D/CONSTABLE NDIWENI FROM CID CHIPINGE TO CHIPINGE RURAL (DUB)
88. 053874H D/CONSTABLE CHICHICHI C. FROM CID CHIPINGE TO CHIPINGE URBAN (DUB)
89. 058692V D/CONSTABLE RUKWEZA A. FROM CID CHIPINGE TO MIDDLE SABI (DUB)
90. 057834M D/CONSTABLE MASONA FROM CID BUHERA TO MUZOKOMBA (DUB)
91. 990148X D/CONSTABLE GONDO FROM CID RUSAPE TO HEADLANDS (DUB)
92. 993924B D/CONSTABLE NDLOVU FROM CID BUHERA TO BUHERA (DUB)
93. 061066A CST NYANGOMBE K. FROM CHITUNGWIZA TRAFFIC TO ZRP NYANYADZI
94. 067366Y CST MBELEJI FROM HARARE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP RUDA
95. 994624M CST MUPAMHADZI S FROM KAROI RURAL TO MUTARE CENTRAL
96. 989343X CST CHAMISA F. FROM WARREN PARK TRAFFIC TO ZRP RUSAPE URBAN
97. 052234L CST HARARE FROM WARREN PARK TRAFFIC TO ZRP MAYO
98. 066553P CST JONASI FROM WARREN PARK TRAFFIC TO ZRP DOROWA
99. 993960Q CST JAMBAYA FROM WARREN PARK TRAFFIC TO ZRP MUTARE CENTRAL
100. 053262S CST MAKWATI E. FROM SOUTHERTON TRAFFIC TO ZRP MARANGE
101. 067051F CST CHOKO D. FROM BEITBRIDGE TRAFFIC TO ZRP RUSAPE URBAN
102. 067784C CST MAGODO J. FROM BEITBRIDGE TRAFFIC TO ZRP SAKUBVA
103. 989422H CST MANYATHI T. FROM BEITBRIDGE TRAFFIC TO ZRP MUTARE CENTRAL
104. 068061D CST MKWANANZI C. FROM GWERU TRAFFIC TO ZRP SAKUBVA
105. 986187F CST MAPWANYIRE FROM ZVISHAVANE TRAFFIC TO ZRP MAYO
106. 987033L CST CHADYA T. FROM ZVISHAVANE TRAFFIC TO ZRP MUTARE CENTRAL
107. 989144F CST SANDE S. FROM ZVISHAVANE TRAFFIC TO ZRP SAKUBVA
108. 071369Z CST CHIKWARIRO A. FROM ZVISHAVANE TRAFFIC TO ZRP RUWANGWE
109. 071590P CST VENGESAI P. FROM ZVISHAVANE TRAFFIC TO ZRP RUDA
110. 074517W CST ZIMBUDZI FROM ZVISHAVANE TRAFFIC TO ZRP MUTASA
111. 075205T CST MUSWEWEMBWA S. FROM ZVISHAVANE TRAFFIC TO ZRP ODZI
112. 085096V CST MAPENGO J. FROM ZVISHAVANE TRAFFIC TO ZRP DOROWA
113. 991497P CST MATENHESE M FROM ZVISHAVANE TRAFFIC TO ZRP ODZI
114. 073616R CST CHEBANI O. FROM ZVISHAVANE TRAFFIC TO ZRP DOROWA
115. 084799K CST MASIMBA FROM GWERU TRAFFIC TO ZRP CHIPINGE RURAL
116. 078264K CST MASHUMBA FROM GWERU TRAFFIC TO ZRP BUHERA
117. 079192C CST JAZI FROM GWERU TRAFFIC TO ZRP MURAMBINDA
118. 066621W CST CHIKOMO FROM GWERU TRAFFIC TO ZRP CASHEL
119. 986886K CST PAMIRE FROM GWERU TRAFFIC TO ZRP MURAMBINDA
120. 061009A CST PABWE P.S. FROM GWERU TRAFFIC TO ZRP MARANGE
121. 065882K CST MOYANA E. FROM GWERU TRAFFIC TO ZRP BIRCHNOUGH POST
122. 087063H CST MAZEMBE L. FROM GWERU TRAFFIC TO ZRP MUROMO POST
123. 993018R CST ZAMBEZI A. FROM GWERU TRAFFIC TO ZRP HEADLANDS
124. 987709W CST NHOPI G.T. FROM GWERU TRAFFIC TO ZRP CHISUMBANJE
125. 063874C CST GATO I. FROM GOKWE TRAFFIC TO ZRP RUDA
126. 070575L CST MUPFUGAMI M. FROM GOKWE TRAFFIC TO ZRP MUTASA
127. 081492C CST MUSAIGWA FROM KWEKWE TRAFFIC TO ZRP BUHERA
128. 984601S CST MUKOMBE J. FROM KWEKWE TRAFFIC TO ZRP MUZOKOMBA
129. 067066X CST NGWENYA P. FROM KWEKWE TRAFFIC TO ZRP HEADLANDS
130. 085062H CST MAHACHI P. FROM CHIPINGE TRAFFIC TO ZRP CHISUMBANJE
131. 073708R CST MHLANGA T. FROM CHIPINGE TRAFFIC TO ZRP CHIMANIMANI
132. 983916Y CST HOVE S. FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP CASHEL
133. 057236M CST MUKOYI T. FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP BIRCHENOUGH POST
134. 058323V CST SAULOSI D. FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP MURAMBINDA
135. 984441S CST MADHOMBIRO E. FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP MUROMO POST
136. 986480K CST CHIHOTA M. FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP MARANGE
137. 984738R CST CHIUNDO B. FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP MUZOKOMBA
138. 057983Z CST NEKAIRO FROM CHIPINGE TRAFFIC TO ZRP RUWANGWE
139. 063872A CST CHIGONDO FROM CHIPINGE TRAFFIC TO ZRP MAYO
140. 074914C CST TAKARUZA FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP DANGAMVURA
141. 074544L CST MOYO FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP MUTARE CENTRAL
142. 080681W CST ZENGEYA FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP MUKAMBA POST
143. 080801B CST CHINZE FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP RUDA
144. 995391Q CST CHAPARAWASHA FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP MURAMBINDA
145. 086759C CST NYABEZE FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP CHIPINGE RURAL
146. 996326M CST SHANGWA FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP CHIMANIMANI
147. 996380W CST GUSHA FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP MIDDLE SABI
148. 054715X SGT MAKANI M. FROM ZRP CHANGADZI CONSEC TO ZRP CHIBUWE POST
149. 062122Y CST SVOSVE B. FROM CHANGADZI PROJECTS TO ZRP CHISUMBANJE
150. 059899G CST TIVAFIRE B. FROM DELTA TROOP TO ZRP MIDDLE SABI
151. 062381E CST MAPURAZI P. FROM SYSTEMS ADMINISTRATION TO ZRP MUROMO POST
152. 077655G CST MARATA C. FROM FORMED POLICE UNIT TO ZRP CHIKANGA
SUPPORT UNIT
SENIOR OFFICER
153. SUPT BERESON P. FROM CHEGUTU DISTRICT TO SUPPORT UNIT CHIKURUBI URBAN AS SUPT OPERATIONS
MASHONALAND WEST PROVINCE
SENIOR OFFICER
154. SUPT MAKUMI T. FROM SUPPORT UNIT CHIKURUBI URBAN TO CHEGUTU DISTRICT AS SUPT OPERATIONS
JUNIOR OFFICERS
155. 038885Q C/INSP SILIVANI E FROM CHINHOYI TRAFFIC TO CHINHOYI CENTRAL AS OIC
156. 044429R C/INSP NHUNHAMA F FROM CHINHOYI CENTRAL TO CHINHOYI TRAFFIC AS OIC
157. 114183L C/INSP MUVUTI DD FROM KADOMA TRANSTECH TO CHINHOYI CAMPS AND HOSTELS AS OIC
158. 049510P INSP ZHANDA G FROM NORTON TRAFFIC TO SARUWE AS OIC
159. 038772S INSP MUKONOWENZOU B FROM CHITUNGWIZA TRAFFIC TO SIAKOBVU AS OIC
160. 044306H INSP CHIMWA FROM MBARE TRAFFIC TO MASH WEST PHQ OPERATIONS AS OIC
161. 046125K INSP CHANETSA BT FROM HARARE TRAFFIC TO MAMINA AS OIC
162. 042601E INSP MUDZENGERERE V FROM SARUWE TO NORTON TRAFFIC AS OIC
163. 043930Z INSP CHIKARA T FROM SOUTHERTON TRAFFIC TO NORTON URBAN AS OIC ADMIN
164. 042597A INSP MANDAVA FROM SOUTHERTON TRAFFIC TO RIMUKA AS OIC ADMINISTRATION
165. 982446A INSP NYANDORO P FROM RIMUKA TO KADOMA TRAFFIC AS OIC
166. 043089K INSP MUSUNDIRE R FROM KAROI RURAL TO KAROI TRAFFIC AS OIC
167. 054092V INSP MAGAYA M FROM CHEGUTU TRAFFIC TO KAROI RURAL AS OIC
168. 981533H INSP TIGERE N FROM MASH WEST CAMPS AND HOSTELS TO KARIBA TRAFFIC AS OIC
169. 043045M INSP NYAMITAMBO R FROM KAROI TRAFFIC TO CHEGUTU AS OIC ADMINISTRATION
170. 048828Y INSP MAKWANYA M FROM CHINHOYI TRAFFIC TO CHEMAGAMBA AS OIC CRIME
171. 981460D INSP MAGIRAZI R FROM MASH WEST PASTU TO CHINHOYI TRAFFIC AS OIC CRIME
172. 981409Y INSP MUDZIMIRI E FROM CHEGUTU TO CHEGUTU TRAFFIC AS OIC
173. 047393N INSP CHIUSWA FROM PGHQ INTERNAL INVESTIGATIONS TO CHIRUNDU TRAFFIC AS OIC
174. 983374J INSP CHIRARA D TO REMAIN KADOMA TRANSTECH AS OIC
ASSISTANT INSPECTORS AND BELOW
175. 049167R A/INSP MATASHU E FROM CHARANDURA TO ZRP KADOMA CENTRAL
176. 042859K A/INSP MUSOSONORA T. FROM GUTU TRAFFIC TO ZRP CHIRUNDU
177. 047440P A/INSP MOYO L. FROM RUTENGA TRAFFIC TO ZRP KAROI RURAL
178. 049412H A/INSP KISIMUSI R. FROM BINDURA TRAFFIC TO ZRP MAKUTI
179. 984477H S/MJR MACHIKITI G. FROM MUTARE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP KENZAMBA
180. 056084K SGT PONDIWA S. ZRP JM NKOMO AIRPORT ZRP MUREREKA
181. 048294S SGT BINTONI S. FROM BULAWAYO CENTRAL TRAFFIC TO ZRP MHANGURA
182. 052247P SGT MARAPATE FROM BULAWAYO ANTI-STOCK THEFT TO ZRP MAKUTI
183. 057318B SGT MUKWIRIMBA FROM MUKUMBURA TO RIMUKA
184. 053842Y SGT MALELE M FROM BULAWAYO CENTRAL TRAFFIC TO ZRP MAGUNJE
185. 057745E SGT MASENDA FROM CENTINARY TRAFFIC TO ZRP BANKET
186. 062974Y SGT MABWE I. FROM CHANGADZI PUC TO ZRP MAKANDE POST
187. 061848A SGT BADZA M. FROM CHANGADZI PUC TO ZRP RAFFINGORA
188. 062973Y SGT CHINYAMUNJIKO T. FROM CHANGADZI PUC TO ZRP KAPFUNDE POST
189. 053389F SGT MOYOWESHUMBA T. FROM CHANGADZI HQ TROOP TO ZRP SIAKOBVU
190. 053628Q D/SERGEANT MUTSENA P. FROM CID LAW & ORDER MASHONALAND WEST TO CHINHOYI CENTRAL (DUB)
191. 046075T D/SERGEANT MAGIDI FROM CID NORTON TO NORTON RURAL (DUB)
192. 073933L D/CONSTABLE CHARIDAPANZE FROM CIU KARIBA TO KAROI (DUB)
193. 074782J D/CONSTABLE MUTUNDUMURA FROM CIU KARIBA TO KARIBA (DUB)
194. 047388H D/CONSTABLE TAFIRENYIKA FROM CID KADOMA TO RIMUKA (DUB)
195. 075180R D/CONSTABLE MAWIRE FROM CID KADOMA TO EIFFEL FLATS (DUB)
196. 063555F D/CONSTABLE CHATAIRA FROM CID KADOMA TO BATTLE FIELDS (DUB)
197. 984179R D/CONSTABLE MHLORO FROM CID KADOMA TO KADOMA CENTRAL (DUB)
198. 075297T D/CONSTABLE DOWANI FROM CID KADOMA TO SANYATI (DUB)
199. 054481S D/CONSTABLE KUNZE FROM CID NORTON TO SARUWE (DUB)
200. 057697N D/CONSTABLE MPOFU FROM CID NORTON TO NORTON URBAN (DUB)
201. 062480M D/CONSTABLE CHIRINDO FROM CID NORTON TO DARWENDALE (DUB)
202. 049837A D/CONSTABLE TEMBO FROM CID NORTON TO NYABIRA (DUB)
203. 062536Y D/CONSTABLE MAPURANGA FROM CID NORTON TO KUTAMA (DUB)
204. 064613F D/CONSTABLE MATIMURA FROM CID NORTON TO ZVIMBA (DUB)
205. 058821J D/CONSTABLE MUJERA FROM CID CHEGUTU TO PFUPAJENA (DUB)
206. 055064B D/CONSTABLE CHINENGEMAMBO FROM CID CHEGUTU TO CHEGUTU (DUB)
207. 055098N D/CONSTABLE MATEZA FROM CID CHEGUTU TO TURF (DUB)
208. 055106XD/CONSTABLE ARIDI FROM CID CHEGUTU TO CHAKARI (DUB)
209. 074178C CST MUVENGI F. FROM GWANDA TRAFFIC TO ZRP SIAKOBVU
210. 054528T CST MONYERA G. FROM PLUMTREE TRAFFIC TO ZRP KAROI RURAL
211. 076100R CST DONGA T. FROM CHIPINGE TRAFFIC TO ZRP KENZAMBA
212. 066771B CST CHINGAMOMBE A. FROM CHIPINGE TRAFFIC TO ZRP MUREREKA
213. 087280T CST MIYOZI F. FROM CHIPINGE TRAFFIC TO ZRP EIFFEL FLATS
214. 061477L CST MAROZVA E. FROM MUTARE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP KAROI RURAL
215. 990553M CST MAKAHA FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP MUTORASHANGA
216. 079308D CST SHAMU FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP MAGUNJE
217. 996379V CST GUMIREMHETE FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP DARWENDALE
218. 991862K CST MASVOVA S. FROM MUTARE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP MAMINA
219. 073454Q CST HOVE P. FROM SIERRA TROOP TO ZRP TENGWE
220. 070633Z CST SIYANSIPA O. FROM DELTA TROOP TO ZRP CHINGONDO
221. 071511D CST KASHUMA FROM MVURWI TRAFFIC TO ZRP TURF
222. 074083Z CST MAHACHI FROM MVURWI TRAFFIC TO ZRP SANYATI
223. 078666F CST NGANDINI A. FROM SOUTHERTON TRAFFIC TO ZRP MAKUTI
224. 987115A CST SILIMU M. FROM KWEKWE TRAFFIC TO ZRP BANKET
1. 987359Q CST RAMBA F. FROM MBEMBESI TRAFFIC TO ZRP NYABIRA
225. 986085F CST MUGOBO C. FROM VICTORIA FALLS TRAFFIC TO ZRP CHEMAGAMBA
226. 063003F CST NDAGURWA L. FROM NATIONAL HIGHWAY PATROL TO ZRP KARIBA
MATABELELAND NORTH PROVINCE
SENIOR OFFICERS
227. SUPT MAWONE C.P FROM MAT NORTH PHQ TO VICTORIA FALLS DHQ AS SUPT OPERATIONS
228. SUPT SIBANDA D. FROM LUPANE DHQ TO NKAYI DHQ AS SUPT OPERATIONS
229. SUPT MUWONI P. FROM HARARE TRAFFIC TO LUPANE DHQ AS SUPT OPERATIONS
230. SUPT PHIRI E. FROM HARARE TRAFFIC TO NKAYI DHQ AS SUPT CRIME
JUNIOR OFFICERS
231. 040006J C/INSP MOYO C FROM MUTARE TRAFFIC TO INYATHI AS OIC
232. 043235T INSP NCUBE M FROM INYATHI TO MBEMBESI TRAFFIC AS OIC
233. 981882M INSP MOYO E FROM HWANGE DHQ TO MAT NORTH PHQ AS DEPUTY PROVINCIAL CHAPLAIN
234. 044836J INSP NCUBE FROM MBEMBESI TRAFFIC TO INYATHI AS OIC ADMINISTRATION
235. 046306G INSP MUONI FROM SIPEPA TO LUPANE TRAFFIC AS OIC
236. 041621P INSP TAVASIKA FROM LUPANE TRAFFIC TO SIPEPA AS OIC
237. 025880E INSP MPOFU A FROM SIABUWA TO HWANGE AS OIC CRIME
238. 052798N INSP SIBANDA FROM VICTORIA FALLS TRAFFIC TO VICTORIA FALLS AS OIC CRIME
239. 043251L INSP KAHLAMBA FROM KWEKWE TRAFFIC TO SIABUWA AS OIC
240. 981913W INSP MOYO V FROM VICTORIA FALLS TO VICTORIA FALLS TRAFFIC AS OIC
241. 036839R INSP PHIRI FROM HWANGE TRAFFIC TO NKAYI AS OIC ADMINISTRATION
242. 053794W INSP MATIGWENE FROM NKAYI TO HWANGE TRAFFIC AS OIC
243. 044353J INSP HONDOMI A FROM HWANGE TO MAT NORTH PHQ PROJECTS AS OIC ADMINISTRATION
244. 040765J INSP DUBE B FROM MAT NORTH PHQ TO HWANGE AS OIC ADMINISTRATION
ASSISTANT INSPECTORS AND BELOW
245. 981088A A/INSP BAIPAI FROM CHITUNGWIZA TRAFFIC TO ZRP JAMBEZI
246. 051549F A/INSP KATENHA FROM CHITUNGWIZA TRAFFIC TO ZRP HWANGE
247. 046625E A/INSP RUMBI M. FROM BEITBRIDGE TRAFFIC TO ZRP DETE
248. 048926E A/INSP GAPA P. FROM MUTARE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP VICTORIA FALLS
249. 053723T A/INSP GATSI T. FROM CHIPINGE TRAFFIC TO ZRP INYATHI
250. 053748W A/INSP MANIMANZI D. FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP NKAYI
251. 052505V A/INSP NZIMA B. FROM ZVISHAVANE TRAFFIC TO ZRP LUPANE
252. 983309N S/MJR DIWURA P. FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP JAMBEZI
253. 057675P SGT MUDYIRADIMA G. FROM GWERU TRAFFIC TO ZRP INYATHI
254. 083590J SGT MUROMBEDZI W. FROM DELTA TROOP TO ZRP KAMATIVI
255. 050569Q SGT NCUBE S. FROM ALPHA TROOP TO ZRP LUSULU
256. 986700Z SGT LIVOMBO C. FROM MUTARE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP NKAYI
257. 055891A SGT MUCHEMWA J. FROM CHIPINGE TRAFFIC TO ZRP TSHOLOTSHO
258. 053787N SGT DAKE M. FROM CHIPINGE TRAFFIC TO ZRP JAMBEZI
259. 985274Z SGT CHIWARA M. FROM CHIPINGE TRAFFIC TO ZRP DETE
260. 050904E SGT NYENGERA A. FROM CHIPINGE TRAFFIC TO ZRP NKAYI
261. 065389L SGT CHARI FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP SIBANKWAZI POST
262. 059690E SGT CHIKAMBANI FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP LUPANE
263. 061347E SGT JANHI FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP HWANGE
264. 053847D SGT NDABA A. FROM BULILIMAMANGWE DISTRICT TO ZRP SIPEPA
265. 983392D SGT NDLOVU FROM BULILIMAMANGWE DISTRICT TO ZRP LUPANE
266. 049776D SGT NYAMASOKA A. FROM BEITBRIDGE TRAFFIC TO ZRP KAMATIVI
267. 059578H SGT MUZANENHAMO R. FROM BEITBRIDGE TRAFFIC TO ZRP LUSULU
268. 066787A SGT NYAKURERWA M. FROM BEITBRIDGE TRAFFIC TO ZRP BINGA
269. 084479Z SGT MUZAVAZI FROM HARARE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP SIBANKWAZI POST
270. 994561T SGT MAGAYA F. FROM HARARE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP GWAYI POST
271. 052878A SGT MUKUCHU E. FROM BULAWAYO CENTRAL TRAFFIC TO ZRP NYAMANDLOVU
272. 984360F SGT MUGOMEZA C. FROM BULAWAYO CENTRAL TRAFFIC TO ZRP BINGA
273. 042980R SGT MOYO P. FROM MBEMBESI TRAFFIC TO ZRP INYATHI
274. 057118J SGT TIGERE T. FROM WARREN PARK TRAFFIC TO ZRP SIYACHILABA POST
275. 049853M D/SERGEANT MUDANI E. FROM CID VICTORIA FALLS TO HWANGE (DUB)
276. 049911A D/CONSTABLE MAPHOSA L. FROM CIU LUPANE TO LUPANE (DUB)
277. 046479V D/CONSTABLE PHIRI M.A FROM CID HWANGE TO HWANGE (DUB)
278. 987456F D/CONSTABLE MUTIMURI P. FROM CID HWANGE TO DETE (DUB)
279. 056315L D/CONSTABLE SIBANDA A. FROM CID VICTORIA FALLS TO JAMBEZI (DUB)
280. 059091D D/CONSTABLE MUTEMERI P. FROM CID LUPANE TO JOTSHOLO (DUB)
281. 077698D D/CONSTABLE MUKURUNGE G. FROM CID LUPANE TO SIPEPA (DUB)
282. 987768K D/CONSTABLE DUBE D. FROM CID HWANGE TO KAMATIVI (DUB)
283. 063610Q D/CONSTABLE PHIRI O. FROM CIU HWANGE TO HWANGE (DUB)
284. 060108J CST ZVANYANYA M. FROM MUTARE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP GWELUTSHENA
285. 066832S CST KAMUSOKA T. FROM MUTARE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP SIABUWA
286. 071612N CST MAPAKO M. FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP MBEMBESI
287. 076782H CST RICE R. FROM MBEMBESI TRAFFIC TO ZRP GWELUTSHENA
288. 982258Z CST KACHUWAIRE T FROM CHITUNGWIZA TRAFFIC TO ZRP JOTSHOLO
289. 992809P CST GONZO T. FROM BEITBRIDGE TRAFFIC TO ZRP GWELUTSHENA
290. 993562H CST KOLI P. FROM CHITUNGWIZA TRAFFIC TO ZRP JAMBEZI
291. 058840F CST MUZVONDIWA B.C. FROM ICT FAIRBRIDGE TO ZRP INSUZA
292. 988173A CST MAGOMBEYI A. FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP KENELWORNTH POST
293. 071051D CST MAZIVA E. FROM HARARE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP JAMBEZI
294. 05822H CST MAFO T. FROM MAZOWE TRAFFIC TO ZRP INSUZA
295. 073878B CST NYAPANZA A. FROM CHITUNGWIZA TRAFFIC TO ZRP TSHOLOTSHO
296. 063243Q CST JACOB FROM MUTARE TRAFFIC TO ZRP NKAYI
297. 078268Y CST TSHUMA S. FROM WARREN PARK TRAFFIC TO ZRP NYAMANDLOVU
298. 086179J CST MAPONGA P. FROM WARREN PARK TRAFFIC TO ZRP INSUZA
299. 990557R CST MOYO S. FROM WARREN PARK TRAFFIC TO ZRP BINGA
300. 985831N CST MAKANGARA FROM WARREN PARK TRAFFIC TO ZRP KENELWORTH POST
301. 067332L CST BOTE A. FROM BULILIMAMANGWE DISTRICT TO ZRP KAZUNGULA
302. 065356N CST MUPARURI P. FROM BULILIMAMANGWE DISTRICT TO ZRP JOTSHOLO
303. 990096Q CST MUZONDO M. FROM BULILIMAMANGWE DISTRICT TO ZRP TSHOLOTSHO
304. 992661D CST MATAMBAMADZO L. FROM GWANDA TRAFFIC TO ZRP KAMATIVI
305. 087101Z CST DUBE T. FROM GWANDA TRAFFIC TO ZRP LUSULU
306. 056248N CST MUPINDWA L. FROM BEITBRIDGE TRAFFIC TO ZRP SIABUWA
307. 989607J CST MUHLA C. FROM BEITBRIDGE TRAFFIC TO ZRP BINGA
308. 058009C CST SIGAUKE FROM ZVISHAVANE TRAFFIC TO ZRP LUPANE
309. 060578Y CST MACHOTE B. FROM ZVISHAVANE TRAFFIC TO ZRP LUSULU
310. 062435N CST TARUSENGA S. FROM ZVISHAVANE TRAFFIC TO ZRP DETE
311. 075300X CST MABASA M. FROM ZVISHAVANE TRAFFIC TO ZRP HWANGE
312. 080610T CST SIBANAKAZI P. FROM NKULUMANI TRAFFIC TO ZRP SIGANDA POST
313. 992308V CST RUFU FROM BULAWAYO CENTRAL TRAFFIC TO ZRP LUPANE
314. 070932Z CST SHUNGWA FROM ZRP SAURCETOWN TO ZRP JOTSHOLO
315. 075899Y CST MUTASA B. FROM ZRP MZILIKAZI TO ZRP BINGA
316. 065912S CST MUGADZIKWA FROM BULAWAYO CENTRAL TRAFFIC TO ZRP LUSULU
317. 081924X CST MUSIKAMBESA S. FROM BULAWAYO CENTRAL TRAFFIC TO ZRP KAMATIVI
318. 061502Z CST MAWERE T FROM MBEMBESI TRAFFIC TO SIACHILABA POST
319. 071865N CST MAWERE T FROM MBEMBESI TRAFFIC TO ZRP HWANGE
320. 071544P CST NCUBE D. FROM MBEMBESI TRAFFIC TO ZRP LUPANE
321. 062783R CST MADZOKERE J. FROM MBEMBESI TRAFFIC TO ZRP SIBANKWAZI POST
322. 990115L CST MAGOBO K. FROM MBEMBESI TRAFFIC TO ZRP DETE
323. 986633B CST MAGARAMOMBE F. FROM MBEMBESI TRAFFIC TO ZRP KAMATIVI
324. 982284N SGT MUKONDWA D. FROM MVURWI TRAFFIC TO ZRP NYAMANDLOVU
325. 065442G CST ROMO R. FROM BINDURA TRAFFIC TO ZRP HWANGE
326. 077582C CST HAPAZARI FROM MAZOWE TRAFFIC TO ZRP HWANGE
327. 996800C CST NKOMO FROM CENTENARY TRAFFIC TO ZRP DETE
328. 064453G CST SITHOLE FROM CHIVHU TRAFFIC TO ZRP SIGANDA POST
329. 066998Y CST MUCHANYAREI FROM CHIVHU TRAFFIC TO ZRP SIACHILABA POST
330. 087281V CST MOTO FROM CHIVHU TRAFFIC TO ZRP JAMBEZI
331. 056076P CST SHONHIWA FROM CHIVHU TRAFFIC TO ZRP KENELWONTH POST
332. 076389F CST ZIDUCHE S. FROM CHIPINGE TRAFFIC TO ZRP SIYACHILABA POST
333. 066931A CST KANETA A. FROM CHIPINGE TRAFFIC TO ZRP SIGANDA POST
334. 062728G CST HARUPERI T. FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP JOTSHOLO
335. 986866S CST GOSHOMI P. FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP JAMBEZI
336. 064055Z CST TENGA C. FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP KAMATIVI
337. 064863C CST JOHN M. FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP DETE
338. 065437B CST MUPATSI A. FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP SIYABUWA
339. 066957Q CST MANDIZVIDZA W. FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP SIYACHILABA POST
340. 067072D CST CHATAMBARARA S. FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP NKAYI
341. 071328E CST MATAVA T. FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP NKAYI
342. 996445R CST MURINGANI S. FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP NKAYI
343. 987520Q CST MANGWIRO M. FROM MUTARE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP JAMBEZI
344. 994226E CST CHIGUMA G. FROM MUTARE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP JOTSHOLO
345. 987624D CST MADHINI N. FROM MUTARE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP TSHOLOTSHO
346. 062144K CST CHURU R. FROM MUTARE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP BINGA
347. 987114Z CST SHUMBA C. FROM MUTARE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP KAMATIVI
348. 986868G CST MAMBASI F. FROM MUTARE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP SIACHILABA
349. 987624D CST BUNDIKO E. FROM MUTARE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP JOTSHOLO
350. 061008M CST NYAMAZANA F.P. FROM SIERRA TROOP TO ZRP TSHOLOTSHO
351. 076531K CST MUSHATI W. FROM SIERRA TROOP TO ZRP JOTSHOLO
352. 064186R CST DARANGWA E. FROM CHANGADZI ARMOURY TO ZRP DETE
353. 082972L CST KASAGA E. FROM TANGO TROOP TO ZRP NYAMANDLOVU
354. 080907D CST TAKAWIRA W. FROM LIMA TROOP TO ZRP SIACHILABA POST
355. 058852T CST MACHEMEDZE FROM ROMEO TROOP TO ZRP SIGANDA POST
DEPOT
JUNIOR OFFICER
356. 044578D INSP CHIGOME T FROM NATIONAL TRAFFIC TO DEPOT AS PCRLO
SENIOR OFFICERS
357. C/SUPT DENGU F.L. FROM BULAWAYO METROPOLITAN TRAFFIC TO BULAWAYO CENTRAL AS OC
358. C/SUPT DUBE M. FROM BULAWAYO CENTRAL TO BULAWAYO METROPOLITAN TRAFFIC AS OC
359. SUPT MARONGWE T. FROM CONSEC UNIT 1 TO BULAWAYO PHQ AS SUPT CONSEC UNIT 4
JUNIOR OFFICERS
360. 980956F C/INSP MATSHEZA FROM NKULUMANE TO BULAWAYO TRAFFIC WEST AS OIC
361. 039375L C/INSP DHLAMINI FROM NKULUMANE TRAFFIC TO SAUERSTOWN AS OIC
362. 041971V C/INSP MUDZEMBA FROM BULAWAYO TRAFFIC WEST TO BULAWAYO PHQ AS PROVINCIAL QUARTERMASTER
363. 030358X C/INSP HALAHALA FROM BULAWAYO PHQ TO NKULUMANE AS OIC
364. 044026D C/INSP MUZOMBI FROM BULAWAYO CENTRAL TRAFFIC TO MZILIKAZI AS OIC
365. 039563C C/INSP TSHUMA FROM MZILIKAZI TO BULAWAYO CENTRAL TRAFFIC AS OIC
366. 041004X C/INSP SIBANDA FROM SAUERSTOWN TO NKULUMANE TRAFFIC AS OIC
367. 039058D INSP CHIGWANDE S FROM HARARE TRAFFIC TO QUEENSPARK AS OIC
368. 052710S INSP MUFANDAEDZA M. FROM GWERU CENTRAL TO BULAWAYO CENTRAL AS OIC RELIEF 3
369. 041730H INSP MOYO C FROM BULAWAYO CENTRAL TRAFFIC TO WEST COMMONAGE AS OIC ADMIN
370. 951045T INSP CHINAMONYA M FROM MAT NORTH PHQ TO BULAWAYO PHQ AS DEPUTY PROVINCIAL CHAPLAIN
371. 051605R INSP TAKARUZA T FROM ENTUMBANE TO BULAWAYO PHQ AS SECOND IN CHARGE OPERATIONS
372. 980939M INSP MHLANGA S FROM BULAWAYO OPERATIONS TO ENTUMBANE AS OIC CRIME
373. 981024E INSP MANYARA FROM NKULUMANE TO BULAWAYO CENTRAL TRAFFIC
374. 030883S INSP NDLOVU G FROM HARARE CBD TRAFFIC TO BULAWAYO CENTRAL AS OIC CHARGE OFFICE
375. 052722F INSP KUDANGA FROM BULAWAYO CENTRAL TRAFFIC TO BULAWAYO CENTRAL
376. 047422V INSP MASUKU JS FROM BULAWAYO CENTRAL TO BULAWAYO CENTRAL TRAFFIC
377. 982663L INSP MUBWERE FROM BULAWAYO TRAFFIC WEST TO WEST COMMONAGE AS OIC OPERATIONS
378. 981464R INSP GARIKAYI FROM WEST COMMONAGE TO BULAWAYO TRAFFIC WEST AS OIC OPERATIONS
379. 044869V INSP MATARUTSE FROM GWANDA TRAFFIC TO BULAWAYO ORDINANCE STORES AS OIC
ASSISTANT INSPECTORS AND BELOW
380. 048336N A/INSP BOTSA G. FROM GWERU TRAFFIC TO BULAWAYO METROPOLITAN TRAFFIC AS ACCIDENT EVALUATOR
MATABELELAND SOUTH PROVINCE
JUNIOR OFFICERS
381. 052718M INSP MANDIPAZA FROM GWANDA URBAN TO GWANDA TRAFFIC AS OIC
382. 042000P INSP SIZIBA S. FROM ZRP QUEENSPARK TO MAT SOUTH PHQ AS OIC OPERATIONS
383. 042994G INSP BAYANA FROM BULAWAYO CENTRAL TO PLUMTREE AS OIC ADMIN
384. 045002P INSP NGANDINI N. FROM HATFIELD TRAFFIC TO ESIGODINI AS OIC
385. 042505A INSP MATHUTHU FROM GUYU TO BEITBRIDGE TRAFFIC AS OIC
386. 044861L INSP DUBE P FROM KARIBA TRAFFIC TO MPOENGS AS OIC
387. 037759R INSP MOYO FROM BEITBRIDGE TRAFFIC TO GUYU AS OIC
388. 981468M INSP NDEBELE FROM PLUMTREE TO PLUMTREE TRAFFIC AS OIC
389. 041415Q INSP TAKAEDZA FROM PLUMTREE TRAFFIC TO PLUMTREE AS OIC
390. 043099W INSP BHARIBHARI FROM WEST COMMONAGE TO GWANDA URBAN AS OIC CRIME
ASSISTANT INSPECTORS AND BELOW
391. 982617L A/INSP SHORIWA C. FROM GWERU TRAFFIC TO ZRP SIPEPA
392. 983445L A/INSP CHIKARAKARA H. FROM ICT FAIRBRIDGE TO ZRP SUN YAT SEN
393. 048248S S/MJR NYEVE T. FROM CHIPINGE TRAFFIC TO ZRP MPOENGS
394. 060350X S/SGT KABAIRA C. FROM CHANGADZI CANTEEN TO ZRP GUYU
395. 048036M SGT MUPUNDUMANI D. FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP GWANDA URBAN
396. 047869F SGT CHIMBAZAZA A. FROM UNIT POLICE CHANGADZI TO ZRP FORT RIXON
397. 05277Q7 SGT SHABA D. FROM GWANDA TRAFFIC TO ZRP ESIGODINI
398. 061910S SGT SITHOLE M. FROM ZVISHAVANE TRAFFIC TO ZRP PANDAMATENGA POST
399. 063930N SGT WILSON T. FROM ZVISHAVANE TRAFFIC TO ZRP FILABUSI
400. 042789W SGT MANDIZHA FROM ZRP SAURCETOWN TO ZRP GWANDA URBAN
401. 054485X SGT MATINDIKE J. FROM GWANDA TRAFFIC TO ZRP MPOENGS
402. 050568P SGT MUSHORIWA L. FROM CHARLIE TROOP TO ZRP MAITENGWE POST
403. 066934D D/CONSTABLE MUJURU FROM CID PLUMTREE TO PLUMTREE (DUB)
404. 056226P D/CONSTABLE MANYIKA FROM CID PLUMTREE TO FIGTREE (DUB)
405. 063877F CST MANJOVA T. FROM CHITUNGWIZA TRAFFIC TO ZRP PANDAMATENGA POST
406. 076352Q CST CHITIYO R. FROM HARARE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP FIGTREE
407. 991197M CST DHLIWAYO S. FROM WARREN PARK TRAFFIC TO ZRP ESIGODINI
408. 066391N CST BHAGU T. FROM WARREN PARK TRAFFIC TO ZRP COLEEN BAWN
409. 066979C CST CHIMBOORA F. FROM BULILIMAMANGWE DISTRICT TO ZRP PANDAMATENGA
410. 993417A CST SHONHIWA FROM BULILIMAMANGWE DISTRICT TO ZRP COLEEN BAWN
411. 985588Q CST NYONI S. FROM BULILIMAMANGWE DISTRICT TO ZRP FILABUSI
412. 067807C CST CHIKWINHO V. FROM ZVISHAVANE TRAFFIC TO ZRP PANDAMATENGA POST
413. 066591F CST MUNYENGEDZI F. FROM ZVISHAVANE TRAFFIC TO ZRP CHITULIPASI
414. 991068X CST NCUBE G. FROM BULAWAYO CENTRAL TRAFFIC TO ZRP CHITULIPASI
415. 068735X CST MAKWENYERE FROM ZRP SAURCETOWN TO ZRP GWAYI POST
416. 047351S CST CHIWAWA FROM ZRP QUEENSPARK TO ZRP MAYOBODO
417. 055122P CST MUPXETEDZI T. FROM BULAWAYO CENTRAL TRAFFIC TO ZRP SIPEPA
418. 064992S CST MADZIMURE R. FROM BULAWAYO CENTRAL TRAFFIC TO ZRP MAYOBODO
419. 085716T CST MUZA FROM LUPANE TRAFFIC TO ZRP GWANDA URBAN
420. 075355K CST VUTSVENE FROM CHIVHU TRAFFIC TO ZRP PANDAMATENGA POST
421. 061404S CST NZUWA FROM CHIVHU TRAFFIC TO ZRP ESIGODINI
422. 077590L CST MUCHABAIWA FROM CHIVHU TRAFFIC TO ZRP GWAYI POST
423. 087174D CST MUDIMBA FROM CHIVHU TRAFFIC TO ZRP SIPEPA
424. 067988K CST BONDE T. FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP PLUMTREE
425. 988142R CST NDLOVU M. FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP FIGTREE
426. 058782S CST BHASERA P. FROM MUTARE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP PANDAMATENGA
427. 984463S CST MUNEMO R. FROM MUTARE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP TULI
428. 087025R CST BANGU I. FROM TANGO TROOP TO ZRP GWANDA URBAN
429. 990245C CST GOZHO P. FROM BULILIMAMANGWE DISTRICT TO ZRP CHITULIPASI
430. 078286S CST SHERENI R. FROM WARREN PARK TRAFFIC TO ZRP GWANDA URBAN
HARARE PROVINCE
SENIOR OFFICERS
431. C/SUPT WASARA P. FROM PGHQ ADMIN TO HARARE TRAFFIC DHQ AS OC
432. SUPT MKANDLA F. FROM NKAYI DHQ TO HARARE TRAFFIC DHQ AS SUPT ADMIN AND CRIME
433. SUPT SIBANDA S.N. FROM NKAYI DHQ TO HARARE TRAFFIC DHQ AS SUPT OPERATIONS
434. SUPT CHABATA L. FROM MUTARE RURAL DHQ TO HARARE TRAFFIC DHQ AS SUPT CBD TRAFFIC
JUNIOR OFFICERS
435. 042106R C/INSP MUDZINGWA FROM CHIWARIDZO TO SOUTHERTON TRAFFIC AS OIC
436. 041999A C/INSP SANIDA FROM RUSAPE URBAN TO HARARE TRAFFIC AS OIC
437. 981777Y C/INSP ZULU F FROM HARARE CENTRAL PEC 3 TO MBARE TRAFFIC AS OIC
438. 047643K C/INSP MATSHILELE R FROM SOUTHERTON TRAFFIC TO HARARE CENTRAL PEC 3 AS OIC
439. 041977B C/INSP NZOMBE FROM CHIVI TO CHITUNGWIZA TRAFFIC AS OIC
440. 046470K C/INSP KUYERI D FROM GWERU CENTRAL TO HARARE CBD TRAFFIC AS OIC
441. 981261M C/INSP CHAKACHA F FROM WEDZA TO MABVUKU TRAFFIC AS OIC
442. 981413C C/INSP TINARWO FROM PGHQ INTERNAL INVESTIGATIONS TO DZIVARASEKWA AS OIC
443. 981512K C/INSP TSHUMA S. FROM GWANDA URBAN TO HARARE SOUTH CPU AS OIC
444. 052288J INSP KAMUTANHO TO REMAIN DZIVARASEKWA AS OIC CRIME
445. 046904G INSP CHIMUNGWE T FROM MAMINA TO HARARE TRAFFIC AS OIC ADMIN
446. 981892Y INSP MARIMO B FROM CHITUNGWIZA TRAFFIC TO HARARE PHQ CAMPS AND HOSTELS AS OIC ADMIN
447. 033983M INSP NAISERI FROM HARARE CAMPS TO HIGHFIELDS NEW CAMP AS OIC
448. 982445Z INSP DZUMBUNU T FROM MABVUKU TRAFFIC TO HARARE CENTRAL INVESTIGATIONS AS OIC PROPERTY AND GENERAL
449. 980722B INSP TEMBO MR FROM SOUTHERTON TRAFFIC TO MACHIPISA AS OIC OPERATIONS
450. 981153V INSP VIRIMAI FROM PGHQ INTERNAL INVESTIGATIONS TO AVONDALE TRAFFIC AS OIC
451. 045285X INSP CHIKOZHO W FROM MUREWA TO MABVUKU TRAFFIC AS OIC CRIME AND OPERATIONS
452. 045242A INSP CHIGUMBURA S FROM ESIGODINI TO WARREN PARK TRAFFIC AS OIC
453. 049285V INSP CHOGA O FROM NYAZURA TO HARARE TRAFFIC AS OIC CRIME
454. 050219F INSP NDOU J FROM MASHONALAND WEST PHQ TO CHITUNGWIZA TRAFFIC AS OIC CRIME
455. 048101H INSP MUTEMBEDZA FROM SIAKOBVU TO CHITUNGWIZA TRAFFIC AS OIC OPERATIONS
456. 980538C INSP HOVE FH FROM GWERU RURAL TO HARARE CBD TRAFFIC AS OIC SECTOR ‘C'
457. 059720M INSP MABVUMBA B FROM DANGAMVURA TO HARARE CBD TRAFFIC AS OIC SECTOR ‘A'
458. 039552Q INSP TAGARA L FROM HARARE CENTRAL TO HARARE CBD TRAFFIC AS OIC SECTOR ‘B'
459. 050468F INSP SIAMPONGO S FROM BULAWAYO CENTRAL TO HARARE CBD TRAFFIC AS OIC SECTOR ‘D'
460. 983068B INSP SAMURIWO E FROM NORTON URBAN TO HARARE TRAFFIC AS OIC OPERATIONS
461. 047782L INSP MUGWENHI A FROM MADZIWA TO HATFIELD TRAFFIC AS OIC
462. 046119D INSP MWISAI G. FROM PGHQ INTERNAL INVESTIGATIONS TO MBARE TRAFFIC AS OIC CRIME AND OPERATIONS
463. 046575A INSP MUCHAIRI E. FROM PGHQ INTERNAL INVESTIGATIONS TO MBARE TRAFFIC AS OIC ADMIN
464. 982598Q INSP MABUYAWA J. FROM CHIREDZI TO SOUTHERTON TRAFFIC AS OIC ADMIN
465. 041218B INSP MUSAKWA H.C. FROM HARARE CENTRAL TO CRANBORNE CAMPS AND HOSTELS SATELLITE STATION AS OIC
466. 981685Y INSP CHABIKA S FROM CHOMBIRA TO HARARE CENTRAL PEC 1 AS OIC ADMINISTRATION
467. 047141P INSP GWAZE FROM DEPOT TO HARARE CENTRAL PEC 3 AS OIC OPERATIONS
ASSISTANT INSPECTORS AND BELOW
468. 048104L A/INSP NYAGONA C FROM NATIONAL TRAFFIC TO SOUTHERTON AS PSIO
469. 040907N A/INSP CHATUMBA S FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
470. 055092G A/INSP GWATIDZO A FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
471. 049968M A/INSP CHAKANZA L FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
472. 984767Y A/INSP MUHONDE C FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
473. 114437M A/INSP MATARA L FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
474. 057899H A/INSP PHIRI S FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
475. 045000M A/INSP NENGWEKURU W FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
476. 056263E A/INSP MANDAZA E FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
477. 051451Z A/INSP MUKANANGANA L FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
478. 050796M A/INSP MUDZINGWA M FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
479. 046876B A/INSP MUSENGEZI P FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
480. 983339W A/INSP MURIMA G FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
481. 040130T A/INSP VHENDEKETE FROM GOKWE TO HARARE CENTRAL PEC 3
482. 046621Z S/M MUZIVIGWA FROM MAYO TO ZRP SOUTHERTON
483. 050106M SGT MAROZVA H FROM HWANGE DHQ TO GLEN VIEW
484. 050125H S/MJR MUTSVERE M FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
485. 982549M SGT MARONDEDZE S FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
486. 986492Y SGT GEDE W FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
487. 048824T SGT GOVERE TR FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
488. 078680W SGT MOMBE PL FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
489. 043983G SGT NYEGWETA W FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
490. 049725Y SGT MPALA C FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
491. 062252P SGT MAONEKE S FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
492. 077090S SGT PFUMVUTI L FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
493. 062278S SGT TARWIRANA E FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
494. 055450W SGT CHIRINHE T FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
495. 063538M SGT KAHOTO C FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
496. 040906M SGT CHAPARIKA C FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
497. 055049K SGT MANGWIRO FROM SIAKOBVU TO DZIVARASEKWA
498. 984462R SGT MUDEMBO S FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
499. 067613R SGT CHICHIDZA FROM PGHQ ADMIN TO MACHIPISA
500. 985560K SGT MANYERE N FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
501. 988415N SGT MAKWARA S FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
502. 048002A SGT KANDONDA B FROM NATIONAL TRAFFIC TO STODART POLICE INTELLIGENCE
503. 983621C SGT MATONHODZE R FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
504. 068009X D/CONSTABLE MARUFU FROM CID VTS HARARE TO MILTON PARK (DUB)
505. 065164E D/CONSTABLE NETA FROM CID VTS HARARE TO KUWADZANA (DUB)
506. 985662W D/CONSTABLE SANDE FROM CID VTS HARARE TO MARIMBA (DUB)
507. 073580C D/CONSTABLE MAKANDWA FROM CID VTS HARARE TO MBARE (DUB)
508. 060488J CST ZINYENGE J FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
509. 068720V CST GWASHA H FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
510. 059351L CST CHITSATSO L FROM DETE TO MACHIPISA
511. 062219D CST MILLION R FROM CHOMBIRA TO ST MARYS
512. 984446Z CST RUGOHO M FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
513. 070241Y CST GWANYA F FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
514. 071009H CST CHINODA T FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
515. 990196Z CST NOTI S FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
516. 991028D CST WURAYAYI H FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
517. 990271F CST MUCHINI O FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
518. 985863P CST BETERA K FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
519. 063717G CST NGIRAZI D FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
520. 986802K CST CHAKOMBERA A FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
521. 068362F CST MAPFUMO KT FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
522. 994283R CST SIBANDA S FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
523. 056429K CST MADEKUROZVA N FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
524. 990194X CST MUSIIWA P FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
525. 992831N CST MAGARA L FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
526. 992367J CST CHITSIKE R FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
527. 070832Q CST TAKAENDESA N FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
528. 058320Q CST CHIBATAMOTO G FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
529. 990264Y CST HUNGWA T FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
530. 074450Y CST MUPUKUTA TA FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
531. 070825H CST CHESANI T FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
532. 986926V CST ZUKA V FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
533. 061130V CST NYABVURE U FROM NATIONAL TRAFFIC TO HARARE PROVINCE [PROPOL TO POST]
534. 0433522F CST BODI V FROM NATIONAL TRAFFIC TO BORROWDALE POLICE INTELLEGENCE
535. 990098S CST NGORIMA E FROM NATIONAL TRAFFIC TO ZENGEZA POLICE INTELLIGENCE
MASVINGO PROVINCE
SENIOR OFFICER
536. C/SUPT CHIKUMA G. FROM HARARE TRAFFIC TO MASVINGO PHQ AS OC CAMPS AND HOSTELS
JUNIOR OFFICERS
537. 981078N C/INSP CHIPFAKACHA E FROM MASVINGO PHQ TO MASVINGO TRAFFIC AS OIC
538. 048781K C/INSP KUGARA M FROM MBARE TRAFFIC TO CHIVI AS OIC
539. 981904L C/INSP TAKAWIRA FROM KWEKWE RURAL TO MASVINGO PHQ AS OIC CAMPS AND HOSTELS
540. 113633N INSP KWENDA V FROM MKWASINE TO CHIREDZI TRAFFIC AS OIC
541. 052833B INSP MWEMBE FROM PGHQ INTERNAL INVESTIGATIONS TO MKWASINE AS OIC
542. 047325P INSP MUYAMBO C FROM GUTU TO GUTU TRAFFIC AS OIC
543. 046146Q INSP MAHEMBE T FROM HARARE CBD TRAFFIC TO CHIREDZI AS OIC OPERATIONS
544. 050933L INSP CHIFAMBA C FROM GUTU TRAFFIC TO GUTU AS OIC OPERATIONS
545. 041264B INSP MUTSINDIKWA A FROM MASVINGO PHQ TO MASVINGO CENTRAL AS OIC CRIME
546. 052913N INSP MANJONJO M FROM MASVINGO TRAFFIC TO MASVINGO PHQ AS OIC OPERATIONS
547. 045031W INSP CHIRAMBIWA FROM RUSAPE TRAFFIC TO CHIVI AS OIC CRIME
548. 045637E INSP MAKOFI P FROM MASVINGO TRAFFIC TO MASVINGO RURAL AS OIC CRIME
549. 983557H INSP MOYO V FROM MASVINGO RURAL TO MASVINGO TRAFFIC AS SECOND IN CHARGE
550. 042037W INSP MUTEMA S FROM MASVINGO PHQ TO MASVINGO RURAL AS OIC ADMINISTRATION
ASSISTANT INSPECTORS AND BELOW
551. 042652K A/INSP CHIVESE C. FROM BEITBRIDGE TRAFFIC TO ZRP GUTU
552. 049279N A/INSP VETERAI S.V. FROM BEITBRIDGE TRAFFIC TO ZRP BHASERA
553. 981114L D/A/INSPECTOR CHIGARISO FROM CIU MASVINGO TO CHIKATO (DUB)
554. 981666N A/INSP MAPHOSA J FROM BULAWAYO TRAFFIC WEST TO ZRP CHIKATO
555. 981744M A/INSP MANGENA FROM ZRP QUEENSPARK TO ZRP CHATSWORTH
556. 981650K A/INSP MAGAYA N. FROM CHIREDZI TRAFFIC TO ZRP CHIVI
557. 983412A A/INSP GWARA F. FROM CHIREDZI TRAFFIC TO ZRP BIKITA
558. 981216N A/INSP MOYO S. FROM MASVINGO TRAFFIC TO ZRP NDALI
559. 046885Z A/INSP CHIDHAKWA J. FROM GUTU TRAFFIC TO ZRP ZAKA
560. 049309W A/INSP MARUTHLA B. FROM GUTU TRAFFIC ZRP MASVINGO RURAL
561. 050255Z A/INSP MTETWA FROM CHIREDZI TRAFFIC TO ZRP CHIKOMBEDZI
562. 054085M SGT CHANZA B. FROM BULILIMAMANGWE DISTRICT TO ZRP BIKITA
563. 057659X SGT MUSHONGA FROM ZRP DONNINGTON TO ZRP MASHOKO
564. 050383N SGT SIBINDI C. FROM CHANGADZI CAMP CLINIC TO ZRP GEZANI POST
565. 061000D SGT MOYO A. FROM SIERRA TROOP TO ZRP CHAMBUTA POST
566. 981865E SGT CHIMWALA FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP MKWASINE
567. 059430X SGT MURONDOTI B. FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP MASHOKO
568. 983310P SGT GOMBAHARI B. FROM MUTARE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP MASHAVA
569. 052121G SGT NSINGO P. FROM NKULUMANE TRAFFIC TO ZRP MASHAVA
570. 068070N D/CONSTABLE MADZIRO N. FROM CID GUTU TO BHASERA (DUB)
571. 074475A D/CONSTABLE SINGIZI FROM CID GUTU TO CHATSWORTH (DUB)
572. 984560Y D/CONSTABLE MAGUTA FROM CID MASVINGO TO RUJEKO (DUB)
573. 063970P D/CONSTABLE CHIGADURO FROM CID MASVINGO TO CHIKATO (DUB)
574. 058645T D/CONSTABLE MAPAYA FROM CID MASVINGO TO MASVINGO RURAL (DUB)
575. 060962M D/CONSTABLE PHIRI FROM CID MASHAVA TO MASVINGO CENTRAL (DUB)
576. 068520C D/CONSTABLE MARUVA FROM CID MASHAVA TO CHIVI (DUB)
577. 067031J CST MATINGO FROM ZRP SAURCETOWN TO ZRP NGUNDU
578. 076205G CST MAGOGO R. FROM BEITBRIDGE TRAFFIC TO ZRP MASHAVA
579. 083340L CST TAPFUMA FROM LUPANE TRAFFIC TO ZRP TRIANGLE
580. 987143T CST MUKANGANWI V. FROM BULILIMAMANGWE DISTRICT TO ZRP CHIKOMBEDZI
581. 071872W CST SHAVA FROM MAZOWE TRAFFIC TO ZRP RUTENGA
582. 066795C CST HUKU W. FROM BULAWAYO CENTRAL TRAFFIC TO ZRP CHIREDZI
583. 061513L CST CHAHUVA FROM CENTENARY TRAFFIC TO ZRP NGUNDU
584. 079834A CST TAPOKA FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP MUCHAKATA
585. 992597J CST MAJAHANYA FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP MASHOKO
586. 992995J CST CHATAMBARARA FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP CHIREDZI
587. 993023X CST MAKWARIMBA FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP ZAKA
588. 993247Q CST RUNOZIVEI FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP BIKITA
589. 061232F CST NYERENYERE W. FROM MUTARE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP NDALI
590. 989622A CST KURINZIRWA B. FROM MUTARE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP CHATSWORTHS
591. 075321Y CST CHIFAMBA O. FROM MUTARE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP MASHOKO
592. 990273H CST MUNDEGUMA R. FROM MUTARE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP MKWASINE
593. 060359G CST MUSARURWA T. FROM CHANGADZI ARMOURY TO ZRP MUCHAKATA
594. 061850C CST CHIRWA B. FROM CHANGADZI CANTEEN TO ZRP TRIANGLE
595. 085385J CST ZVIZVENI N. FROM TANGO TROOP TO ZRP MWENEZI
596. 070645M CST KAMBA G. FROM ICT FAIRBRIDGE TO ZRP NDALI
597. 073440A CST MUUNZORA FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP BHASERA
598. 076715K CST KASIMA FROM JOTSHOLO TO MASHAVA
599. 986441S CST MADHOMBIRO E. FROM BEITBRIDGE TRAFFIC TO ZRP RUJEKO
600. 066976Z CST BVUNDURA FROM MAZOWE TRAFFIC TO ZRP MWENEZI
601. 065661V CST MAKUNA M. FROM BEITBRIDGE TRAFFIC TO ZRP CHIKOMBEDZI
602. 986436M CST CHIKOMBE L. FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP MASHOKO
603. 063672H CST MWOYOSVI B. FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP MKWASINE
604. 070370N CST KECHI C. FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP BHASERA
605. 990537V CST MVUWU C. FROM BEITBRIDGE TRAFFIC TO ZRP MASHOKO
606. 992915E CST MOYO P. FROM BEITBRIDGE TRAFFIC TO ZRP ZAKA
607. 083059F CST JOTAMU J. FROM BEITBRIDGE TRAFFIC TO ZRP BIKITA
608. 066451D CST CHIHABU P.D. FROM BEITBRIDGE TRAFFIC TO ZRP GUTU
609. 985486E SGT NCUBE C. FROM ZVISHAVANE TRAFFIC TO ZRP CHIREDZI
610. 062808V CST MUTILA FROM KWEKWE TRAFFIC ZRP TO NDALI
MIDLANDS PROVINCE
JUNIOR OFFICERS
611. 042328H C/INSP MUDODO W FROM GWERU TRAFFIC TO KWEKWE RURAL AS OIC
612. 044728R C/INSP MOYO R FROM MABVUKU TRAFFIC TO GWERU CENTRAL AS OIC
613. 981211H C/INSP GUVAVA FROM KWEKWE TRAFFIC TO ZHOMBE AS OIC
614. 042263A C/INSP SABAU J FROM ZHOMBE TO GWERU TRAFFIC AS OIC
615. 031467C C/INSP ZISENGWE FROM MIDLANDS PASTU TO MIDLANDS PHQ PROJECTS AS OIC
616. 044581G INSP DENHERE S FROM WARREN PARK TRAFFIC TO BUCHWA AS OIC ADMIN
617. 045262X INSP SAIZI FROM AMAVENI TO KWEKWE TRAFFIC AS OIC
618. 046519N INSP MUKWAMBO S. FROM MIDLANDS CAMPS AND HOSTELS TO GWERU CENTRAL PEC 3
619. 046412X INSP MUNYONGA N FROM AVONDALE TRAFFIC TO GWERU RURAL AS OIC ADMIN
620. 053948N INSP MAUKAZUVA FROM NEMBUDZIYA TO AMAVENI AS OIC
621. 983473R INSP MARIGA FROM ZVISHAVANE TO ZVISHAVANE TRAFFIC AS OIC
622. 044346B INSP MANDAZA FROM ZVISHAVANE TRAFFIC TO MKOBA AS OIC
623. 039325T INSP ZENGEYA FROM PLUMTREE TO MIDLANDS PHQ AS OIC CAMPS AND HOSTELS
624. 980517M INSP GOREMUSANDU FROM MKOBA TO GWERU TRAFFIC AS OIC ADMIN
625. 045876P INSP NHUNZWI FROM GOKWE TO GOKWE TRAFFIC AS OIC
626. 044993A INSP JULIUS FROM GOKWE TRAFFIC TO NEMBUDZIYA AS OIC OPERATIONS
627. 039488M INSP MUSONZA FROM GWERU TRAFFIC TO KWEKWE CENTRAL AS OIC OPERATIONS
628. 044860K INSP YULE K FROM GWERU TRAFFIC TO GWERU CENTRAL AS OIC OPERATIONS
629. 058192B INSP ZVINYA P FROM GWERU TRAFFIC TO GOKWE AS OIC OPERATIONS
ASSISTANT INSPECTORS AND BELOW
630. 051236Q A/INSP MAPERA FROM MASVINGO TRAFFIC TO ZRP CHARANDURA
631. 055458E A/INSP MBEWE FROM BHASERA TO ZHOMBE
632. 985295X A/INSP DZINGAI FROM CHIREDZI TRAFFIC TO ZRP SILOBELA
633. 983198S A/INSP ZVIDZAYI FROM MASVINGO TRAFFIC TO ZRP MABOLENI
634. 057256 D/A/INPSECTOR MATSA FROM CID GWERU TO SENGA (DUB)
635. 983329K D/A/INSPECTOR MUSARAPASI FROM CID LAW & ORDER GWERU TO NEHANDA (DUB)
636. 042592V A/INSP DZVENE S. FROM GWERU TRAFFIC TO ZRP MANOTI
637. 049242Y A/INSP CHIPOERA A. FROM GUTU TRAFFIC TO ZRP MBIZO
638. 980373X S/MJR DUBE S FROM BULAWAYO CENTRAL TRAFFIC TO ZRP MANOTI
639. 984969S SGT MARAMBIRE S. FROM KWEKWE TRAFFIC TO ZRP MANOTI
640. 985854R SGT MUGWAGWA T. FROM KWEKWE TRAFFIC TO ZRP NEMBUDZIYA
641. 050483X SGT KATAKWALA T. FROM HQ TROOP TO ZRP LALAPANSI
642. 050108S SGT MWALE FROM CHANGADZI HQ TROOP TO ZRP SILOBELA
643. 048925D SGT FANIZO F. FROM BINDURA TRAFFIC TO ZRP NEMBUDZIYA
644. 059943E SGT DOMBO F. FROM FAIRBRIDGE PUC TO ZRP MATAGA
645. 055597F SGT DENENGA FROM VICTOR TROOP TO ZRP ZHOMBE
646. 077243J D/CONSTABLE MWANZA FROM CID GWERU TO GWERU RURAL (DUB)
647. 046303D D/CONSTABLE MUDHUMBU FROM CID ZVISHAVANE TO MBERENGWA (DUB)
648. 060370T CST MUREFU S. FROM FAIRBRIDGE CAMPS AND HOSTELS TO ZRP MABOLENI
649. 986474D CST TUMBO E. FROM GWERU TRAFFIC TO GWERU CENTRAL
650. 988188R CST MATANDIRE P. FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP MATAGA
651. 077139W CST CHITENGU T. FROM MBEMBESI TRAFFIC TO ZRP MBERENGWA
652. 079819J CST DZENGA R. FROM BULAWAYO CENTRAL TRAFFIC TO ZRP GOKWE
653. 067594W CST CHITATE B. FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP GOKWE
654. 072793X CST NCUBE T. FROM GOLF TROOP TO ZRP SHURUGWI
655. 065381Q CST SIMANGO H. FROM SIERRA TROOP TO ZRP MVUMA
656. 076442N CST MHLANGA P. FROM SIERRA TROOP TO ZRP CHARANDURA
657. 085851Q CST GWATIRERA R. FROM SIERRA TROOP TO ZRP GWERU RURAL
658. 062140S CST TAPERA M.M. FROM CHANGADZI CANTEEN TO ZRP MUTAPA
659. 064184P CST CHIGWEDERE H.T. FROM CHANGADZI CONSEC TO ZRP SENGA
660. 074846D CST MUTANGA S. FROM FORMED POLICE UNIT TO ZRP GWERU CENTRAL
661. 076564W CST KAMBARAMI B. FROM FORMED POLICE UNIT TO ZRP MABOLENI
662. 061178X CST CHIRONGOMA S. FROM GWERU TRAFFIC TO ZRP AMAVENI
663. 075322W CST CHIAMBURE FROM GWANDA TRAFFIC TO ZRP NEHANDA
664. 060505Q CST RUKUNI S. FROM BEITBRIDGE TRAFFIC TO ZRP SENGA
665. 076174L CST CHITOTOMBE V. FROM BEITBRIDGE TRAFFIC TO ZRP LALAPANSI
MASHONALAND EAST PROVINCE
SENIOR OFFICERS
666. SUPT MASUKA F. FROM CONSEC TO MUREWA DHQ AS SUPT ADMINISTRATION
667. SUPT GORERAZA S. TO REMAIN MUREWA DHQ AS SUPT CRIME
668. SUPT CHIRISERI A.K. TO REMAIN MUREWA DHQ AS SUPT OPERATIONS
JUNIOR OFFICERS
669. 113861L C/INSP CHIGEDE E FROM MARONDERA TRAFFIC TO CHINAMHORA AS OIC
670. 040601T C/INSP DODZO B FROM HARARE CBD TRAFFIC TO WEDZA AS OIC
671. 981136T C/INSPTENDAI V FROM CHINAMHORA TO MARONDERA TRAFFIC AS OIC
672. 052451L INSP KAWOCHA FROM MASH EAST PHQ TO MUREWA TRAFFIC AS OIC
673. 053647L INSP MWONZORA B FROM MARONDERA CENTRAL TO MARONDERA TRAFFIC AS OIC ADMINISTRATION
674. 045924R INSP CHAREDZERA T FROM HARARE TRAFFIC TO MUREWA AS OIC CRIME
675. 983041X INSP MUCHADEHAMA B FROM CHIVHU TO CHIVHU TRAFFIC AS OIC
676. 047264Y INSP SHAYANEWAKO F FROM MARONDERA TRAFFIC TO MARONDERA CENTRAL AS OIC CRIME
677. 049525F INSP MAWANDA J FROM MUREWA TRAFFIC TO CHINAMHORA AS OIC CRIME
678. 044548W INSP MUSIIWA R FROM CHIVHU TRAFFIC TO CHIVHU AS OIC ADMINISTRATION
679. 981529D INSP MUTEERA E FROM CHINAMHORA TO DEMA AS OIC CRIME
680. 981201X INSP JAMU E FROM HARARE TRAFFIC TO DEMA AS OIC OPERATIONS
681. 046154R INSP JOKONYA TO REMAIN CHINAMHORA AS OIC ADMIN
ASSISTANT INSPECTORS AND BELOW
682. 050460S A/INSP CHEHWARI J. FROM ICT FAIRBRIDGE TO ZRP MASASA
683. 047494Y SGT ZHAKATA FROM ZRP DONNINGTON TO ZRP HWEDZA
684. 050080J SGT MARIMBA B. FROM MUTARE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP NYAMAPANDA
685. 983951L SGT MUTEMA E. FROM GWERU TRAFFIC DHQ TO ZRP MARONDERA CENTRAL
686. 050805X SGT NANA N. FROM MUTARE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP MUREHWA
687. 985661N SGT MANGUNDU V. FROM MUTARE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP MUTAWATAWA
688. 983874C SGT MUSHAYAVANHU T. FROM CHIPINGE TRAFFIC TO ZRP MUTOKO
689. 065045E D/SERGEANT TSANDUKWA E. FROM CID MUREWA TO MUTOKO (DUB)
690. 055004L D/SERGEANT GADHI B.B. FROM CID MARONDERA TO DOMBOTOMBO (DUB)
691. 994604Q D/SERGEANT GARAWAZIVA F. FROM CID MUREWA TO MUTAWATAWA (DUB)
692. 072830A D/CONSTABLE MUSUNDA FROM CID MUREWA TO MUTAWATAWA (DUB)
693. 989976K D/CONSTABLE CHAPUTSIRA FROM CID MUREWA TO JURU (DUB)
694. 075887K D/CONSTABLE HIYA FROM CID MUREWA TO CHINAMHORA (DUB)
695. 985219P D/CONSTABLE GANDASHANGA FROM CID MUREWA TO MUREWA (DUB)
696. 986715Q D/CONSTABLE CHAPEYAMA B. FROM CID CHIVHU TO CHIVHU (DUB)
697. 062068P D/CONSTABLE MAZHAMBE O. FROM CID CHIVHU TO FURTHERSTONE (DUB)
698. 051392Q D/CONSTABLE MWAKANHENI T. FROM CID MARONDERA TO MARONDERA RURAL (DUB)
699. 059630P D/CONSTABLE MAKUYANA D. FROM CID MARONDERA TO MARONDERA CENTRAL (DUB)
700. 071893T D/CONSTABLE RUZIVE A. FROM CID MARONDERA TO MACHEKE (DUB)
701. 076610W CST MARANGE P. FROM FORMED POLICE UNIT TO ZRP MAKOSA
702. 070211Q D/CST MLAMBO FROM CID CHITUNGWIZA TO SADZA (DUB)
703. 988966M CST MANDEYA FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP MAKOSA
704. 986641K CST MUSWERE FROM CHIVHU TRAFFIC TO ZRP WEDZA
705. 045684F CST TIBUGARE L. FROM VICTORIA FALLS TRAFFIC TO ZRP MUREWA
706. 064267E CST BOROMA E. FROM CHITUNGWIZA TRAFFIC TO ZRP JURU
707. 985644B CST NAMATE J. FROM MUREHWA TRAFFIC TO ZRP MUTAWATAWA
708. 063004G CST TATI C. FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP MAKOSA
709. 995012J CST NCUBE FROM CHIVI TO MAHUSEKWA
710. 993685R CST MLILO P. FROM CHITUNGWIZA TRAFFIC TO ZRP WEDZA
711. 056780R CST BANDA B. FROM GWANDA TRAFFIC TO ZRP CHINAMHORA
712. 064262Z CST TAKAWIRA T. FROM GWANDA TRAFFIC TO ZRP SADZA
713. 067683S CST TARUPIWA T. FROM ZVISHAVANE TRAFFIC TO ZRP FURTHERSTONE
714. 062423A CST DUBE M. FROM GOKWE TRAFFIC TO ZRP NYAMAPANDA
715. 064403C CST MBOWA F. FROM KWEKWE TRAFFIC TO ZRP BEATRICE
MASHONALAND CENTRAL PROVINCE
SENIOR OFFICER
716. SUPT NYAKATA E. FROM MT DARWIN TO MASH CENTRAL PHQ AS CPO
JUNIOR OFFICERS
717. 981366B C/INSP MUKUNZA P FROM HARARE TRAFFIC TO CHIWARIDZO AS OIC
718. 052517H INSP MATANDARE FROM MAZOWE TRAFFIC TO MAZOWE AS OIC
719. 042928K INSP VAMBE N FROM BINDURA TRAFFIC TO SHAMVA AS OIC ADMIN
720. 052159T INSP MUKANGANWI FROM GURUVE DHQ TO MASH CENTRAL PHQ AS DEPUTY PROVINCIAL CHAPLAIN
721. 044457X INSP MASEKO F FROM MAZOWE TO MAZOWE TRAFFIC AS OIC
722. 983220R INSP CHAPANDUKA S FROM RUSHINGA TO MT DARWIN TRAFFIC AS OIC
723. 043318J INSP KATIVHU FROM BINDURA TRAFFIC TO CHIWARIDZO AS OIC ADMIN
724. 045142R INSP MTISI S FROM SHAMVA TO BINDURA TRAFFIC AS OIC
725. 049517X INSP HODOBO B FROM MT DARWIN TRAFFIC TO RUSHINGA AS OIC CRIME
726. 049256N INSP MUNYENGWA W FROM MVURWI TRAFFIC TO GURUVE AS OIC CRIME
727. 042373G INSP WARAMBWA C FROM HARARE CBD TRAFFIC TO MADZIWA AS OIC
728. 042912S INSP KAZEMBE M FROM GURUVE TO MVURWI TRAFFIC AS OIC
ASSISTANT INSPECTORS AND BELOW
729. 046079K A/INSP MUGUZA FROM CHITUNGWIZA TRAFFIC TO ZRP CHOMBIRA
730. 042561L A/INSP SIBANDA S FROM BULAWAYO CENTRAL TRAFFIC TO ZRP MT DARWIN
731. 985537K A/INSP DUBE N FROM BULAWAYO CENTRAL TRAFFIC TO ZRP GURUVE
732. 983424N A/INSP LONGWE S. FROM GOKWE TRAFFIC TO ZRP KANYEMBA
733. 982862C A/INSP MAHUKU E. FROM MUTARE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP MADZIWA
734. 050406N A/INSP RUTANHIRA T FROM MUTARE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP CHIWARIDZO
735. 058474R A/INSP CHIKONO G. FROM CHIPINGE TRAFFIC TO ZRP CENTENARY
736. 042705S A/INSP MUTAMBO E. FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP DOTITO
737. 985919A A/INSP MUTAMBO E. FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP MUSHUMBI POOLS
738. 047536T S/MAJOR TADZIMIRWA FROM WARREN PARK TRAFFIC TO ZRP SHAMVA
739. 060096W SGT MARADZAMUNDA FROM HARARE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP MUSHUMBI POOLS
740. 062439S SGT CHINYEMBA T. FROM HARARE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP MUZARABANI
741. 071493J SGT MOYO K. FROM HARARE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP DOTITO
742. 055836Q SGT NCUBE F. FROM MUTARE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP CENTENARY
743. 068839Z SGT CHIUTSI FROM CHIVHU TRAFFIC TO ZRP CONSESSION
744. 986769Z SGT MATEREKE P. FROM CHIPINGE TRAFFIC TO ZRP RUSHINGA
745. 985002D SGT NYAMUKONDIWA P.M. FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP MUKUMBURA
746. 062764W SGT CHIRAYI FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP MUZARABANI
747. 066120T SGT MUSAIDZA FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP MAZOWE
748. 058770E SGT MLAMBO FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP RUSHINGA
749. 051230G D/CONSTABLE MANHINDI FROM CIU MT DARWIN TO MT DARWIN (DUB)
750. 055283P D/CONSTABLE CHIWODZA FROM CID GURUVE TO GURUVE (DUB)
751. 055447S D/CONSTABLE CHAENDA FROM CIU GURUVE TO MVURWI (DUB)
752. 070295G D/CONSTABLE MUTANDAVARI FROM CID BINDURA TO CHIWARIDZO (DUB)
753. 073843X D/CONSTABLE MUNONGI FROM CID BINDURA TO BINDURA URBAN (DUB)
754. 983400M D/CONSTABLE CHIKOMBE FROM CID BINDURA TO BINDURA RURAL (DUB)
755. 043965M SGT NDONGWE S. FROM WARREN PARK TRAFFIC TO ZRP GLENDALE
756. 063023C CST MUSONI E. FROM ZVISHAVANE TRAFFIC TO ZRP MVURWI
757. 080721P CST MANDIKISI FROM GUTU TO BINDURA CENTRAL
758. 991143D CST DUNDURU E. FROM CHITUNGWIZA TRAFFIC TO ZRP RUSHINGA
759. CST CHIPANGO FROM SOUTHERTON TRAFFIC TO MVURWI
760. 087409J CST DLIWAYO FROM LUPANE TRAFFIC TO MVURWI
761. 070571G D/CST MATUBU FROM CID CHITUNGWIZA TO KANYEMBA (DUB)
762. 072940G CST SITHOLE M. FROM MBEMBESI TRAFFIC TO CENTENARY
763. 083199H CST TOPERESU M. FROM MBEMBESI TRAFFIC TO ZRP KANYEMBA
764. 062293J CST MOYO B. MBEMBESI TRAFFIC ZRP MAZOWE
765. 077049V CST MANYONGODE FROM MBEMBESI TRAFFIC TO ZRP MUZARABANI
766. 996432C CST CHITAGU FROM MAZOWE TRAFFIC TO ZRP KANYEMBA
767. 995390V CST CHINHO FROM LUPANE TRAFFIC TO ZRP GLENDALE
768. 987055K CST CHIGARISO FROM CHIVHU TRAFFIC TO ZRP MUZARABANI
769. 084651K CST NYAHUMA FROM CHIVHU TRAFFIC TO ZRP CHOMBIRA
770. 986209Q CST JUMBURU M. FROM CHIPINGE TRAFFIC TO ZRP CONCESSION
771. 070928V CST MUTEMA T. CHIPINGE TRAFFIC ZRP MUKUMBURA
772. 075325Z CST MACHARAGA P. FROM CHIPINGE TRAFFIC TO ZRP MUSHUMBI POOLS
773. 079654E CST MAKANGANISE FROM CHIPINGE TRAFFIC ZRP TO MUKUMBURA
774. 071530Z CST CHITONHORA P. FROM CHIPINGE TRAFFIC TO ZRP MUZARABANI
775. 993019S CST MWINDE S. FROM CHIPINGE TRAFFIC TO GURUVE
776. 083254S CST ZHOU FROM MAZOWE TRAFFIC TO ZRP GURUVE
777. 071007F CST MUTENGWA S. FROM CHIPINGE TRAFFIC TO ZRP MUSHUMBI POOLS
778. 070838Q CST DUTIRO T. FROM CHIPINGE TRAFFIC TO ZRP CONCESSION
779. 986792Z CST MUPEMI R. FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP DOTITO
780. 072487P CST SHUMBA FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP GLENDALE
781. 072705B CST TARWIREI FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP RUSHINGA
782. 073164A CST MUKANDA FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP SHAMVA
783. 074173X CST MAFUNGA FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP CENTENARY
784. 989106P CST LAVALA FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP MUKUMBURA
785. 989549W CST GUNDA FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP CHOMBIRA
786. 075154N CST MUBAIWA FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP CHIWARIDZO
787. 991115Y CST CHIFAMBA FROM RUSAPE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP BINDURA RURAL
788. 062413P CST TEKESI T. FROM FORMED POLICE UNIT TO ZRP BINDURA RURAL
789. 062842F CST CHAPO W. FROM CHIKURUBI HQ TROOP TO ZRP RUSHINGA
790. 069918X CST CHINGWARU F. FROM OSCAR TROOP TO ZRP MADZIWA
791. 070760B CST BAKO M. FROM PSTT TO ZRP CENTENARY
792. 074890B CST MUCHAKA N. FROM CHUKURUBI HQ TROOP TO ZRP MUZARABANI
793. 081854W CST BHERU F. FROM HOTEL TROOP TO ZRP MVURWI
794. 087248J CST CHIBWE C. FROM CHITUNGWIZA TRAFFIC TO ZRP CONCESSION
795. CST MAFURATIDZE FROM HARARE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP DOTITO
796. 076511W CST PHIRI A. FROM HARARE CENTRAL TRAFFIC TO ZRP MUKUMBURA
797. 988606W CST CHAPARIKA FROM SOUTHERTON TRAFFIC TO ZRP MT DARWIN
798. 986157Y CST MATARE C. FROM GWERU TRAFFIC DHQ TO ZRP MUKUMBURA
799. 986454H CST SVAVISAI L. FROM KWEKWE TRAFFIC TO ZRP CHOMBIRA
800. 065445K CST CHIMUZA P. FROM ZVISHAVANE TRAFFIC TO ZRP MT DARWIN
801. 987669C CST NYAJENA V. FROM ZVISHAVANE TRAFFIC TO ZRP MAHUHWE POST
POLICE PROTECTION UNIT
JUNIOR OFFICER
802. 040946F INSP MASVOKWENI FROM MASHONALAND CENTRAL PHQ TO PPU PHQ AS DEPUTY PROVINCIAL CHAPLAIN
STAFF ADMINISTRATION
803. 057395K S/C/INSP DENDERE FROM NATIONAL TRAFFIC PHQ TO MASH CENTRAL PHQ AS CHIEF CLERK
804. 052966Y S/INSP NYAMUNDANDA FROM NATIONAL TRAFFIC PHQ TO PPU PHQ AS ASSISTANT CHIEF CLERK
805. 982413P S/INSP MLOKOTE FROM NATIONAL TRAFFIC PHQ TO PGHQ FINANCE AS ASSISTANT CHIEF CLERK
806. 050038N S/A/INSP MAHOFA FROM HARARE TRAFFIC DHQ TO HARARE PHQ AS ASSISTANT FINANCE OFFICER
807. 984104C S/A/INSP ZONDO FROM NATIONAL TRAFFIC PHQ TO PPU TOMLINSON DHQ AS DISTRICT CLERK
808. 984985K S/SGT MANYAME FROM NATIONAL TRAFFIC FINANCE TO HARARE PHQ FINANCE
809. 064867V S/SGT MATOPODZI FROM HARARE TRAFFIC DHQ TO CID PHQ AS REGISTRY CLERK
810. 057329N S/SGT CHIGUBHU FROM NATIONAL HIGHWAY PATROL DHQ TO KARIBA DHQ AS ASSISTANT DISTRICT CLERK
811. 054446E S/SGT MUSINAMWANA FROM MIDLANDS TRAFFIC DHQ TO GWERU RURAL DHQ AS ASSISTANT DISTRICT CLERK
812. 989446J S/CST RUTIZE FROM NATIONAL TRAFFIC PHQ TO PPU ESCORTS REGISTRY
813. 069910N S/CST NYABADZA FROM HARARE TRAFFIC DHQ TO PPU TOMLINSON DHQ
814. 056430L S/CST MADUMIRA FROM MIDLANDS TRAFFIC DHQ TO ZVISHAVANE DHQ REGISTRY
815. 074678G S/CST MUGUTI FROM MIDLANDS TRAFFIC DHQ TO MIDLANDS PHQ REGISTRY
816. 060914K S/CST MARASHA FROM HARARE TRAFFIC DHQ TO CHITUNGWIZA DHQ REGISTRY
817. 064841D S/CST LINGO FROM MASHONALAND WEST TRAFFIC DHQ TO MAKONDE DHQ REGISTRY
818. 070495Z S/CST MANDANDA FROM HARARE DHQ REGISTRY TO MBARE DHQ REGISTRY
819. 060594M S/CST ASA FROM MASHONALAND WEST TRAFFIC DHQ TO MAKONDE DHQ REGISTRY
PLEASE SUBMIT CASUALTY RETURNS BY 16 OCTOBER 2018 AS SOON AS THE TRANSFERS HAVE BEEN IMPLEMENTED STOP STOP
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111945B VTM/VM
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