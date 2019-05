Mnangagwa appoints 17 Ambassadors with immediate effect

News / National

by Mandla Ndlovu

President Emmerson Mnangagwa has appointed the following Ambassadors. The appointments are with immediate effect.1. Mr Crispen Toga Mavodza- Kuwait2. Mr Gideon Gapare- Brazil3. Mrs Abigail Shonhiwa- France4. Professor Charity Manyeruke-Rwanda5. Mr Joel Tapera Mhishi- Australia6. Ms Sophia Nyamudeza-Indonesia7. Dr Emmanuel Gumbo-Sudan8. Mr James Maridadi-Senegal9. Mr Jetro Ndlovu-United Arab Emirates10. Major Gen (rtd)Ansleem Sanyatwe-Tanzania11. Major General(rtd) Martin Chedondo-China12. Major General (rtd) Douglas Nyikayaramba- Mozambique13. Mr Vusomuzi Ntonga-Algeria.Ambassador designates yet to be granted a nod by their respective receiving states:14. Mrs Alice Mashingaidze15. Mr Heneri Batiraishe Mukonoweshuro16. Major General (rtd) Tando Madzvamuse17. Air Vice Marshal (rtd) Shebba Shumbayawonda