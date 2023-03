Senior Zanu-PF members fall in Primaries

News / National

by Staff Reporter

Dexter Nduna Mary Mliswa Philip Chiyangwa Joseph Chinotimba Sekesai Nzenza Simbanouta Mudarikwa Enock Porusingazi (Kondozi) Webster Shamu Paradza Kindness Fani Phiri Polite kambamura David Musayabana Jenfan Muswere Nokuthula Matsikenyere Mayor Wadyejena John Mangwiro Abenico Ncube Polite kambumura Fortune chasi Zalera Makari Jeremiah chiwetu Shumbamhini

So far 22 Senior Zanu-PF members have fallen in party primary elections held over the weekend...