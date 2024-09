WATCH LIVE: Zimbabwe vs Kenya

News / National

by Staff reporter

THE Warriors take on Kenya at Nelson Mandela Stadium at 1500 hours in an Afcon qualifier under new coach Michael Nees.This is how the teams are lining upTeamsKenyaByrne Omondi, Eric Omondi, Ronney Onyango, Eric Otieno, Richard Odada, Duke Abuya, Austine Otieno, Antoney Agay, Alphonce Omija, Sylvester Ahono, Joseph OkumuZimbabweWashington Arubi, Godknows Murwira, Jordan Zemura, Gerald Takwara, Munashe Garan’anga, Marshal Munetsi, Andy Rinomhota, Khama Billiat, Tawanda Chirewa, Walter Musona, Prince Dube